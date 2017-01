Descobreixen com actua una proteïna clau per replicar l'ADN

n Investigadors de l'Institut d'Investigació de Química Avançada de Catalunya han descrit el mecanisme molecular del moviment de PCNA, una proteïna clau per replicar l'ADN de les cèl·lules, una troballa que en el futur podrà ajudar a dissenyar fàrmacs per combatre el càncer. L'estudi, codirigit per l'investigador Francisco J. Blanco, del CIC bioGUNE, ha estat realitzat en col·laboració amb l'Institut d'Investigació Química Avançada de Catalunya i amb el centre d'investigació de Trieste (Itàlia) Elettra Sincrotrone.

La proteïna PCNA llisca sobre l'ADN i aconsegueix que la informació genètica es copiï en cèl·lules noves. No obstant això, fins ara, es desconeixia la manera com PCNA llisca sobre l'ADN «perquè les interaccions entre tots dos eren de naturalesa molt feble», puntualitza Blanco en declaracions a Efe. L'estudi, publicat ahir a Nature Communications, descriu el mecanisme molecular del moviment de PCNA sobre l'ADN. I és que les cèl·lules en dividir-se necessiten replicar el seu ADN i assegurar-se que cada cèl·lula filla té una còpia idèntica de material genètic.

Però per portar a terme la rèplica de l'ADN, fa falta una maquinària de múltiples proteïnes la peça central de la qual és PCNA: aquesta proteïna que envolta l'ADN recluta a altres components que realitzen la síntesi d'ADN. Per això, PCNA és crític per a la proliferació cel·lular. L'estudi descriu com la proteïna PCNA llisca sobre l'ADN en un moviment semblant al de la femella i el cargol: «l'ADN seria el cargol i les característiques naturals de PCNA fan que segueixi el patró d'hèlix de l'ADN com si fos una femella lliscant sobre un cargol», explica Blanco.