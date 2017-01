Donen la invalidesa a una dona que va estar exposada de forma continua a les caques d'ocell

Els informes mèdics assenyalen com a única causa de la malaltia l´exposició als fems de coloms.

Els informes mèdics assenyalen com a única causa de la malaltia l´exposició als fems de coloms. Arxiu/Salvador Redó

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha confirmat la invalidesa a una dona que treballava com a informadora turística a la zona de Plaça Catalunya i la Rambla de Barcelona per la seva contínua exposició al fems de coloms i lloros. La dona pateix una fibrosi pulmonar severa, que li ha causat la situació més gran d´invalidesa. La treballadora va ocupar aquesta tasca entre els anys 2008 i 2010. La sentència de l´alt tribunal català determina l´origen professional de la malaltia i confirma la invalidesa en grau de "gran invalidesa", que s´atorga a les persones que requereixen l´ajuda de tercers per dur a terme tasques quotidianes.

Inicialment, el 2012, el Jutjat Social número 2 de Barcelona va reconèixer la incapacitat de la treballadora i l´origen de la professional. El TSJC va revocar la incapacitat assegurat que la dona podia treballar però sense haver d´estar exposada als fems d´aus. Ara, l´alt tribunal català ha rectificat i certifica que les patologies respiratòries de l´afectada no han remès, sinó que s´han agreujat, tot i que la dona va deixar de treballar el 2010.

A més, atorga credibilitat als informes mèdics que vinculen com a única causa el desencadenament de la malaltia l´exposició als fems de coloms i es remet a diversos informes confeccionats aquells anys en els serveis de prevenció de l´empresa i de la Inspecció de Treball, que considerava "molt necessari" un canvi d´ubicació del lloc de treball de l´afectada.