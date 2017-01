Kiko Rivera s'ofereix com a entrenador del València CF

El València CF no està per a bromes perquè la situació esportiva és dramàtica, però no falta qui pensa el contrari com és el cas de Kiko Rivera, conegut també com'Paquirrín'. El DJ i en ocasions actor, fill d'Isabel Pantoja i Francisco Rivera 'Paquirri', ha sorprès les xarxes socials amb un missatge en el qual s'ofereix per entrenar el València CF, amb aquest missatge: "Estic segur que si el València m'agafés com entrenador el classificaria per a la UEFA! Aquí ho deixo ".





Estoy seguro que si el valencia me pillara como entrenador lo metería en UEFA! Ahí lo dejo @valenciacf ???????????? „ KIKO RIVERA (@riverakiko) 11 de enero de 2017

Amigos me encanta la ciudad de Valencia y el equipo. Tengo muchos amigos ahí. #amuntvalencia y les deseo de todo corazón que se recuperen! „ KIKO RIVERA (@riverakiko) 11 de enero de 2017

Buenos días.....solo espero que mis amigos valencianos no se hayan molestado. De verdad adoro esa tierra. „ KIKO RIVERA (@riverakiko) 12 de enero de 2017

Aquesta lamentable proposta ha tingut com a respostacom "tu et gastaries tots els diners en bollicaos, gras", "estic segur que si no fossis fill de la Pantoja no escoltarien la teva música ni els gats", "i Pocholo de Secretari Tècnic "o" per desgràcia comencem a ser el riure d'Espanya, fins al taujà aquest ens vacil·la però #tornarem. AMUNT ".Posteriorment, davant l'onada de comentaris, Rivera ha volgut aclarir que desitjava el millor per a l'equip valencià. "Amics m'encanta la ciutat de València i l'equip. Tinc molts amics aquí. #amuntvalencia I els desitjo de tot cor que es recuperin!", Va escriure a Twitter.