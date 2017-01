Presenten una aplicació per divorciar-se en línia, en cinc passos i per 180 euros

A partir d'ara, quan una parella decideixi posar fi a la seva relació i divorciar-se, només haurà de descarregar-se una aplicació al seu mòbil o ordinador, i en tan sols cinc passos i per 180 euros podran negociar el conveni i tramitar el seu divorci en línia. Així ho asseguren els creadors de l'aplicació www.iUrisfy.com, que recorden que Espanya és el cinquè país d'Europa on es produeixen més divorcis, motiu pel qual han creat aquesta eina «dissenyada per estalviar temps i diners» i evitar desplaçaments i paperassa.

A Espanya es tramiten cada any uns 100.000 casos de nul·litat, separació o divorci, és a dir, 2,2 ruptures per cada 1.000 habitants, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Unes xifres que converteixen Espanya en el cinquè país d'Europa amb un índex més elevat de divorcis, només per darrere de Portugal, Dinamarca, Luxemburg i República Txeca. I en el cas espanyol, el 75,9 per cent dels divorcis i el 86,3 per cent de les separacions són de mutu acord, i es porten a terme en períodes relativament curts, d'entre tres i cinc mesos, segons expliquen els creadors de l'aplicació en una nota de premsa. Fins ara no existia una eina digital que facilités el procés, un lloc en el mercat que han vist els advocats i creadors de iUrisfy, Ángel G. García, Carmen Cavalca i Ximena Bernaldo de Quirós. Aquesta aplicació, aclareixen, és per separacions consensuades entre els membres de la parella. L'aplicació compta, a més, amb un sistema de videoconferència per estar en contacte amb els advocats, així com amb un simulador de pensió alimentària.