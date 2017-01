La capella del Pilar de Girona podrà començar a acollir activitats aquest any

n L'avançat estat de rehabilitació de la capella del Pilar de Girona permetrà que aquest espai, situat a l'antic hospital de Sant Llàtzer, al cor de Pedret, pugui tornar a acollir activitats a partir d'aquest any. L'associació Pedret Art i Cultura ja fa dues dècades que treballa per a la restauració d'aquest espai, propietat del Bisbat de Girona, que ben aviat podrà comptar amb les condicions necessàries per poder acollir activitats culturals i socials. També mantindrà un ús religiós, amb la previsió d'acollir dos o tres actes litúrgics cada any.

Antigament, la capella de l'hospital de Sant Llàtzer estava dedicada a Sant Jaume, ja que durant el segle XIV va acollir nombrosos pelegrins francesos i italians que seguien el Camí de Sant Jaume. L'hospital va tancar l'any 1666, quan va entrar en funcionament el Santa Caterina, i va anar caient en desús, igual que la capella.

La capella haurà trigat vint anys a recuperar-se. A mitjans dels anys 90, l'associació de veïns de Pedret va començar a treballar per rehabilitar-la, després d'haver aconseguit convertir, en col·laboració amb l'Ajuntament, l'antic hospital de Sant Llàtzer en el centre cívic del barri. L'associació, però, es va dissoldre, i llavors es va crear una altra entitat, Pedret Art i Cultura, per tal de continuar amb la rehabilitació de l'espai.

Des de llavors, l'entitat ha anat buscant finançament per arranjar, pas a pas, la capella. «Si no ens haguéssim mogut, ja estaria tot a terra», explica Miquel Martínez, representant de l'associació. Després d'anys de treballs, durant el 2016 van rebre 18.000 euros procedents de l'Ajuntament i la Diputació de Girona (que encara estan pendents de cobrar) que els van permetre netejar la sagristia, arranjar-ne la teulada i arreglar la canalització d'aigua d'una capella adjacent, que patia filtracions.

Segons explica Martínez, el proper pas serà reforçar totes les obertures i finestres, instal·lar-hi mig centenar de cadires i ja s'hi podran fer activitats. Això, calcula, podrà ser a partir d'aquest mateix 2017. L'objectiu és que la capella pugui acollir xerrades, exposicions o concerts de petit format, així com celebracions religioses dues o tres vegades l'any. Més endavant es continuaran fent algunes reparacions, però la part principal ja estarà feta.