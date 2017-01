El proper Sínode s'acostarà als joves

n El proper Sínode de l'Esgésia catòlica, que se celebrarà a l'octubre de 2018, abordarà quina és la millor manera d'acostar-se als joves, als seus problemes i buscarà adequar el seu llenguatge i l'ús de noves tecnologies per tal de poder arribar a ells.

El Sínode es concentrarà en els joves perquè «escoltant les seves aspiracions podem entreveure el món de demà que s'aproxima i les vies que l'Església està cridada a recórrer», assenyala un dels documents preparatoris.

Per tal de planificar els temes que es tractaran a la trobada, els documents i qüestionaris s'enviaran, com sempre, a les altes esferes de l'Església. Com a novetat, però, està previst que tots els joves -tant creients com no creients- puguin respondre un altre qüestionari a través d'una pàgina web, que els interrogarà «sobre les seves expectatives i la seva vida». Les respostes a aquests qüestionaris constituiran la base per a la redacció del document de treball que serà el punt de referència per a la discussió en el Sínode.

Alguns dels temes que es posaran sobre la taula seran els joves que pateixen pobresa i exclusió social, els que creixen sense família o els que no tenen possibilitat d'anar a l'escola. D'altra banda, també es parlarà dels nens que viuen al carrer en moltes perifèries, així com dels joves a l'atur, abandonats i migrants.