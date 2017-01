n L'àrea intacta del paisatge forestal mundial, sense cap signe d'activitat humana, va baixar un 7,2% entre 2000 i 2013, segons un estudi publicat per la revista científica Science Advances. El treball, del professor de geografia de la Universitat de Maryland (EUA) Peter Potapov i el seu equip, va utilitzar imatges de satèl·lits de Google Earth i dades governamentals per monitoritzar els canvis en aquests anys. En l'esmentat període, segons els experts, es van perdre 919.000 quilòmetres quadrats de terrenys formats per mosaics de boscos i ecosistemes mancats d'arbres de forma natural.