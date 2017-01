Un jove li trenca un got a la cara al 'triunfito' Alex

El cantant Àlex Casademunt és l'home de 36 anys que la matinada d'aquest diumenge va haver de ser tractat en un hospital després que un jove de 21 anys li trenqués un got a la cara a una discoteca de Vigo. El succés es va produir en una sala de festes situada al carrer Pontevedra.

Agents de la Policia Local de Vigo van detenir E.G.C., de 21 anys d'edat, com el presumpte autor de l'agressió al que va ser participant de la primera edició d'Operación Triunfo. L'agressió li va causar lesions a la cara, segons han informat fonts policials.

El responsable del local on van ocórrer els fets va informar els agents que un dels clients havia colpejat a un altre, al qual li va trencar un got a la cara, i li va causar lesions que van obligar a traslladar-lo a un centre mèdic. De fet, una dotació policial es va traslladar fins allà, i va comprovar que el que el mediàtic home, veí de Barcelona, ??estava sent assistit, i li estaven aplicant diversos punts de sutura a la cara.

Suposadament s'havia produït una discussió a l'interior de l'establiment entre els dos joves i, en un moment determinat, l'home agredit s'havia dirigit a dues noies, amigues del presumpte agressor. Presumptament, E.G.C. va intervenir i va colpejar l'altre home, pel que va ser detingut.

Casademunt estava aquests dies a Vigo juntament amb altres mediàtics rostres. Integrants de diversos 'realities' van compartir sopar i nit de festa per diversos locals de la ciutat.