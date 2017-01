Detecten una ona gravitatòria en l'atmosfera de Venus

Un equip de científics del Japó creu haver detectat una ona de gravetat en l'atmosfera del planeta Venus, segons expliquen en un article publicat a la revista Nature Geoscience. L'equip encapçalat per Makoto Taguchi, de la universitat Rikkyo de Tòquio, va analitzar la informació captada per la sonda espacial JAXA Akatsuki, llançada el 2010 per estudiar l'atmosfera de Venus, en l'òrbita del qual va aconseguir entrar el 2015.

Les imatges rebudes permeten identificar una «enorme estructura estacionària en la ràpida atmosfera» del planeta, els núvols de la qual que es troben a la gruixuda capa atmosfèrica superior se succeeixen a un ritme d'uns cent metres per segon, assenyalen els científics. La inusual formació té forma d'arc i s'estén uns 10.000 quilòmetres en l'atmosfera superior de Venus, a l'altura del cim dels núvols, i registra una temperatura superior a la de l'atmosfera que l'envolta, afegeixen. Els científics van observar que aquesta regió de color més brillant no es mou juntament amb els vents atmosfèrics que hi ha darrere, sinó que es manté estacionària damunt d'una regió muntanyosa del planeta.

Havent examinat la seva evolució durant diversos dies, van concloure que la formació pot ser «el resultat d'una ona gravitatòria que s'hauria generat en l'atmosfera inferior a mesura que s'eleva per sobre de la topografia muntanyosa». Les ones de gravetat són ones de pressió i temperatura en l'atmosfera inferior, i reben el seu nom del fet que la gravetat actua com una força de restauració que intenta restablir l'equilibri cap amunt i cap avall.