Mor Gene Cernan, l'últim home que va trepitjar la Lluna

L'astronauta nord-americà Eugene Cernan, l'últim home a trepitjar la Lluna, ha mort avui als 82 anys, segons ha informat l'Agència Espacial d'EUA (NASA).

Cernan va ser el comandant de l'Apol·lo 17 al desembre de l'any 1972, l'última missió lunar i un dels vols finals de l'Apol·lo. Quan Cernan va sortir del mòdul lunar "Challenger" es va convertir en l'onzena persona a caminar sobre la superfície lunar, el pilot del mòdul lunar, Jack Schmitt, va anar el dotzè. Però com a comandant, Cernan va ser l'últim a tornar a entrar en el mòdul lunar.

Les seves paraules no van arribar a ser tan famoses com la primera frase de Neil Armstrong pronunciada des de l'únic satèl·lit de la Terra, però tot i així, l'últim adéu de Cernan a la Lluna va ser gairebé tan poètic. "El desafiament dels Estats Units d'avui ha forjat la destinació de l'home del demà", va dir Cernan.

L'història de l'últim aterratge lunar dirigit per ell ha estat recollida al documental "L'últim home a la lluna", publicat l'any 2007, on l'astronauta explica les sensacions extraordinàries que va experimentar mentre trepitjava aquella superfície.

Cernan havia servit anteriorment com a pilot del mòdul lunar de l'Apol·lo 10 i va pilotar també la missió del Gemini IX. Durant el vol d'Apol·lo 10, Cernan i el comandant Tom Stafford van volar gairebé 13 quilòmetres sobre la superfície de la Lluna, cosa que va servir com a "assaig general" per a la històrica missió de l'Apol·lo 11 dos mesos més tard.

L'astronauta va acumular 566 hores i 15 minuts a l'espai, dels quals 73 hores les va passar a la superfície del satèl·lit terrestre, segons la NASA.

Nascut a Chicago l'any 1934, es va llicenciar en Enginyeria Elèctrica i va obtenir un màster en Ciències d'Enginyeria Aeronàutica de l'Escola Naval de Postgrau dels Estats Units. Va ser capità de l'Armada i seleccionat pel tercer grup d'astronautes de la NASA el 1963. Es va retirar de l'agència espacial nord-americana i de la Marina el 1976, i després de la seva mort només queden sis astronautes vius que hagin caminat sobre la Lluna.