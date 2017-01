Es busca ermità, sense sou i sense internet, a Salzburg

«Es busca ermità. Sense sou però amb allotjament gratuït i grans vistes. Imprescindible ser cristià i home. Absteniu-vos els qui necessitin televisió i internet. Raó: parròquia de Saalfelden (Àustria)». Aquesta és la peculiar oferta de treball que ha llançat una localitat de la regió de Salzburg, oest d'Àustria, perquè torni a estar habitada una aïllada ermita penjada, literalment, de la roca a 1.400 metres d'altura als Alps austríacs.

Els qui vulguin gaudir de la tranquil·litat del lloc hauran de viure sense calefacció i sense aigua corrent i tenir un caràcter assossegat però sociable, ja que una de les tasques és atendre, escoltar i donar conversa als pelegrins i visitants que acudeixen al lloc. «No té grans comoditats. Nosaltres no oferim res a canvi. Busquem un voluntari», va reconèixer ahir a Efe per telèfon Alois Moser, rector de Saalfelden i encarregat de la selecció dels candidats.

Els turistes i curiosos que s'acosten a l'ermita, a la qual només es pot accedir a peu, a vegades porten algunes viandes, però en general l'ermità ha de buscar el seu propi sosteniment. Els candidats només poden ser homes i poden presentar la seva sol·licitud fins al pròxim 15 de març, enviant per correu postal una carta de motivació, el currículum i una fotografia.

Aquest remot indret va quedar lliure la tardor passada, quan el sacerdot que hi havia viscut durant un any va decidir tornar a Viena. Abans d'ell, un monjo benedictí va habitar a l'ermita durant dotze anys. Només homes han exercit aquí fins ara d'ermitans i, de moment, els responsables volen que segueixi sent així, tot i que Moser reconeix que dues dones, una d'elles monja, s'han postulat per al lloc aquest any. «No deixa de ser perillós que una dona estigui sola allà dalt. Pot ser que la propera vegada prenguem una decisió diferent, però aquesta vegada hem decidit continuar amb la tradició», va afegir Moser.



Es requereix motivació

Enviar els documents per correu postal és molt important ja que, segons Moser, escriure un correu electrònic és ràpid i immediat, però plasmar les teves motivacions en una carta requereix més esforç, la qual cosa demostra l'interès del candidat per al lloc. Després de rebre totes les sol·licituds (fins al moment en tenen cinc), Moser els entrevistarà personalment i es trobaran amb l'alcalde de la localitat, Erich Rohrmoser, per decidir la identitat del proper ermità de Saalfelden.

Tot i exigir que les sol·licituds es trametin per correu, Moser afirma, entre rialles, que diverses persones han enviat els documents per correu electrònic i que reben freqüentment preguntes sobre l'oferta. Aquesta és la primera vegada que permeten que qualsevol home pugui ser el pròxim ermità de Saalfelden, ja que els anteriors habitants van ser elegits per recomanació de gent propera o pels que deixaven lliure el lloc.