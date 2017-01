Una nena es banya en aigües gelades per l'Epifania a Moscou

Una nena es banya a les aigües gelades d'un estany durant les celebracions de l'Epifania a Moscou, Rússia, ahir. Centenars de milers de fidels ortodoxos russos es van submergir durant la jornada en pous i basses obertes en rius i llacs gelats de tot el país per celebrar el Baptisme de Crist, una de les festivitats religioses més importants a Rússia. Malgrat les fredes temperatures, cada any prop de 100.000 russos se submergeixen en les aigües gelades per «netejar el pecat».