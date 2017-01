Girona es torna a sumar a la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians

Girona se suma, un any més, a la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians, que va començar el 18 de gener i que enguany porta el lema Reconciliem-nos. L'amor de Crist ens hi empeny. En aquesta ocasió, els textos de treball els ha elaborat l'Església Evangèlica d'Alemanya amb motiu de la celebració dels 500 anys de la reforma Luterana. Les comunitats cristianes presents a les comarques de Girona han previst una vetlla de pregària el dimarts 24 de gener a l'església del Mercadal (Girona). La setmana de pregària culminarà l'endemà, el dimecres 25.

Aquesta iniciativa ha estat impulsada pel Centre Ecumènic de Catalunya, però actuament ja hi ha moltes comunitats que es coordinen autònomament al territori. Així, cada any hi ha més esglésies catòliques, ortodoxes i reformades que s'apleguen per celebrar conjuntament aquesta setmana.

Per a la celebració de la setmana, el Pontifici Consell per a la Promoció de la unitat dels cristians i la Comissió Fe i Constitució del Consell Mundial de les Esglésies preparen i publiquen conjuntament els textos que serveixen de base per pregar i reflexionar.