Biomarcadors per saber si el VIH genera anticossos

Els científics han identificat un conjunt de quatre biomarcadors els nivells dels quals permeten determinar si un pacient recentment infectat de VIH es troba en la fase pre o postseroconversió, és a dir, si està en el període d'abans o després de generar anticossos contra el virus.

L'estudi ha estat liderat per Denise Naniche, investigadora de l'Institut de Salut Global (ISGlobal) de Barcelona, en col·laboració amb investigadors de l'Institut d'Investigació de la Sida (IRSI-Caixa) i del Centre d'Investigació en Salut de Manhiça (CISM) de Moçambic.

Segons ha explicat Naniche, la identificació d'aquest patró de resposta innata –la primera línia de defensa immune– no només permetrà entendre millor els esdeveniments més primerencs de la infecció, sinó que també facilitarà el desenvolupament d'immunoteràpies dirigides a modular la resposta immune en les primeres fases d'infecció. La infecció aguda per VIH es defineix com el període entre la transmissió del virus i la generació d'anticossos contra el mateix (seroconversió), i es caracteritza per una alta replicació del virus, la destrucció de cèl·lules limfoides associades a l'intestí i l'establiment de reservoris virals.

En aquest estudi, els científics van buscar d'identificar patrons d'expressió de citoquines (proteïnes secretades per cèl·lules del sistema immune) característiques d'individus abans o després de la seroconversió.

En el marc del projecte GAMMA realitzat a l'hospital de Manhiça de Moçambic, van estudiar una cohort de 85 pacients amb infecció primària per VIH, que comprèn pacients en la fase aguda (preseroconversió) i la fase recent (postseroconversió).

A partir de 49 citocines, en van trobar dues (BAFF i MCP-1) positivament associades al grup preseroconversió, i dues (SCD136 i MIG) negativament associades al mateix. «És la primera vegada que es descriu un perfil de citocines capaç de diferenciar aquests dos estadis de la primoinfecció», destaca Lucía Pastor, primera autora de l'estudi. «De manera important, aquest perfil podria revelar noves maneres de potenciar la resposta humoral, és a dir, d'anticossos, en estratègies de vacunes contra el VIH», afegeix Naniche.