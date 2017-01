La carrera musical de Bimba Bosé en cinc cançons

La model, actriu, dj i cantant espanyola Bimba Bosé ha mort aquest dilluns als 41 anys d'edat, segons han informat fonts hospitalàries. Actriu i cantant, va desenvolupar carrera amb la seva banda The Cabriolets des del 2007 i va participar també en televisió, en sèries com 'La que se avecina', i recentment va aparèixer també a 'Julieta', de Pedro Almodóvar.

En la seva carrera musical, va muntar el seu propi segell discogràfic i va posar veu a The Cabriolets, a més de col·laborar amb diversos i variats artistes. Repassem algunes de les seves cançons més representatives.

Como un lobo



El primer disc de The Cabriolets, 'Demo', va arribar el 2008. Però un any abans, Bimba ja va demostrar els seus dots com a cantant al costat del seu oncle Miguel Bosé a la cançó 'Como un lobo', de l'àlbum Papito. Fins i tot van actuar en els Grammy Llatins del 2007.

A poco a poco



'Demo' està compost per una desena de cançons cantades en anglès i en castellà. 'A poco a poco' va ser la carta de presentació de The Cabriolets el 2008.

Entre caminos (amb Motel)



Bimba va col·laborar amb la seva veu l'any 2010 en el tema 'Entre caminos', del grup mexicà de pop rock Motel, que el va incloure en el seu àlbum 'Multicolor'.

Soy una punk (amb Miguel Costas)



Amb un estil totalment diferent, Bimba es va aliar l'any 2011 amb el que va ser cantant de Siniestro Total, Miguel Costas, per cantar aquesta guerrera 'Soy una punk' (que podem escoltar al 08:21 "del vídeo).

Allegory



El tercer i últim disc de The Cabriolets va veure la llum el 2012 amb el títol de' El feo y un sonido más guitarrero'. 'Allegory' en va ser el tema estrella.