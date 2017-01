Descobreixen el «ball coordinat» dels bacteris en sistemes multicel·lulars

Científics a la Xina i França han descobert que en alguns sistemes multicel·lulars els bacteris es mouen de manera coordinada, com en un ball a l'estil flash mob, segons revela un estudi publicat ahir per la revista Nature. La investigació, encapçalada per la Universitat Xinesa de Hong Kong i la Universitat Paris-Saclay, aporta noves pistes sobre el comportament sincronitzat de certes cèl·lules, el que podria servir per desenvolupar eines de control dels mecanismes d'«autoorganització de la matèria activa o d'eixams de robots».

En alguns grups de milions de bacteris, els autors van observar que moltes de les cèl·lules es mouen juntes i de manera coordinada, mentre que altres actuen de manera erràtica. Aquest comportament d'oscil·lació col·lectiva dels sistemes multicel·lulars té gran importància en nombrosos processos biològics, com en el desenvolupament d'òrgans, la formació d'embrions o en la regulació de xarxes neuronals, recorden els científics. Els experts van observar en aquest estudi un nou tipus d'oscil·lació col·lectiva en conjunts de suspensions bacterianes denses.