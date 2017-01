ExoMars frenarà fins arribar a una òrbita situada a 400 quilòmetres del planeta Mart

La missió ExoMars començarà a mitjan març la fase de frenada del satèl·lit per a l'estudi de Gasos de Traça (TGO), que haurà d'arribar al llarg de l'any a una òrbita a 400 quilòmetres de Mart des de la qual podrà fer les investigacions de l'atmosfera del planeta vermell. El director del Departament de Sistemes d'Enginyeria de Sòl del centre de control d'operacions de l'Agència Espacial Europea (ESA), Juan Miró, va dir EFE que el satèl·lit està ara en una òrbita el·líptica que completa en 24 hores i que per fer ciència és necessària una òrbita circular que recorri en hora i mitja, similar a la de l'Estació Espacial Internacional respecte a la Terra.

«Per a això serà necessari frenar el satèl·lit cada vegada que passi per l'atmosfera de Mart i així aconseguir en un any una òrbita circular amb bona visibilitat de la superfície i dins de l'atmosfera per a realitzar l'anàlisi del metà», segons Miró. L'enginyer barceloní ha afegit que es preveu que la fase de frenada comenci el 15 de març i continuarà al llarg de 2017.