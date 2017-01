El Regne Unit declara la guerra als talons

Dos comitès del Parlament britànic han publicat un informe conjunt en què reclamen al Govern multar les empreses que imposen a les seves treballadores un codi de vestimenta sexista, com portar talons alts o faldilles curtes.

El Comitè de Peticions i el de Dones i Igualtat de la Cambra dels Comuns han divulgat un document que va començar a elaborar-se després de la denúncia pública en 2015 de la recepcionista Nicola Thorp, que va ser enviada a casa quan treballava per la consultora PwC per no portar talons prou alts.

Els parlamentaris consideren que la llei estableix amb claredat que aquestes exigències són discriminatòries, però lamenta que, a la pràctica, no existeixen mecanismes per obligar les companyies a respectar les normes.

"Hem escoltat el testimoni de centenars de dones que ens han parlat del dolor i el mal a llarg termini que els ha provocat portar talons alts en el seu lloc de treball", assenyala l'informe.

"També hi ha dones a les que s'obliga a tenyir-se el cabell de ros, a portar vestits provocatius i a maquillar-se constantment", afegeix el document.

La petició de Nicola Thorp, perquè el Parlament avalués el seu cas, va reunir més de 150.000 signatures de suport a través de la pàgina web de la Cambra dels Comuns.

La recepcionista va detallar com l'agència d'ocupació que la va contractar, Portico, recollia en les seves normes el color de l'esmalt d'ungles que havia d'utilitzar, el gruix de les seves mitges, i li exigia portar els cabells tenyits sense mostrar l'arrel, així com utilitzar pintallavis i ombra d'ulls, entre altres imposicions.

"Està clar que la legislació vigent no és completament efectiva a l'hora de protegir les empleades de la discriminació en el treball. Fem una crida al Govern per revisar aquesta situació", afirma el document parlamentari.