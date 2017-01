Aconsegueixen veure en directe i 3D com treballen les proteïnes dins les cèl·lules

Científics de l'Institut de Recerca Biomèdica (IRB) de Barcelona, de la Universitat de Ginebra (Suïssa) i del Centre Andalús de Biologia del Desenvolupament de Sevilla han aconseguit, per primera vegada, visualitzar en cèl·lules vives i en tres dimensions com treballen els complexos de proteïnes en realitzar les seves funcions cel·lulars. La investigació, que publicava ahir la revista Cell, ha combinat enginyeria genètica, superresolució i biocomputació per acostar als ulls dels científics la maquinària proteica dins de cèl·lules vives i contemplar aspectes centrals del funcionament d'un acoblament de proteïnes vital per a animals i plantes.