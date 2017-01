Arriba el temps del canvi de músics de cobla

ls canvis de músics més destacats per aquest any 2017 i dels quals ens hem pogut assabentar, tot i que de ben segur ens en deixem molts, són:

A la cobla-orquestra La Principal de la Bisbal, el conegut instrumentista de contrabaix Joan Xandrich es jubila després de 39 temporades en aquesta formació. La seva vacant és coberta per en Jordi Company i Coll, fins ara a la cobla-orquestra Montgrins.

No obstant, en Joan Xandrich ha confirmat que continua en actiu, a la cobla Foment del Montgrí.

El trompeta de la cobla bisbalenca Josep Ramon Prats i Miró, tot i que encara no té l' edat, i després de 30 temporades en aquesta formació, també es jubila.

El seu lloc és per al destacat trompeta Carles Herruz i Pàmies, (antic membre de les cobles Mediterrània i Sant Jordi), que, segons sembla, tan sols actuarà en la formació de cobla i en l'orquestra, de moment, tindran dues trompetes.

També a la cobla-orquestra bisbalenca, el jove instrumentista de trombó i segon fiscorn Jordi Montasell i Bachs ho deixa i accepta una proposta per fer de professor de música a la seva població, Mataró.

El seu lloc és cobert per en Manel Juste i Delgado, un jove de 20 anys de Santpedor (fill de músic de cobla-orquestra), encara estudiant a l'Esmuc, que fins ara estava a la cobla Maricel de Sitges.

La cobla-orquestra Montgrins també presenta un parell de novetats, com ja hem dit l'instrumentista de contrabaix Jordi Company i Coll passa a La Principal de la Bisbal, la seva vacant és per a Mònica Serra, la primera noia de la història que forma part del conjunt instrumental dels de Torroella de Montgrí.

La Mònica fins ara estava cobrint una excedència a la cobla Sabadell. Seguint amb els Montgrins, el trompeta Antoni Delgado i Fernández («Toni Bolet») es jubila després de 26 temporades.

Deixa el seu lloc a en Jean Marie Oriol, fins ara el solista de la cobla Mil·lenària de Perpinyà, població on també exerceix de professor de trompeta al Conservatori de música local. També el flabiolaire Joan Roca deixa la formació i actuarà a La Vila de la Jonquera.

Pel que fa a la cobla Contemporània, ja ha trencat tota relació amb Agustí Serratacó, que fins ara encara n'era el representant, un càrrec que a partir d'ara realitza el seu instrumentista de tible Jeroni Velasco.

Aquesta cobla també canvia de director. El nou titular és en Raül Lacilla, que entra en substitució d'en Gerard Pastor. Els dos tenores deixen aquesta formació, com ja hem dit, en Joan Benavides marxa a la cobla Maricel i l'Albert Genis és nou tenora de la cobla Ciutat de Terrassa en substitució d'Isaac Vilanova. Els nous tenores de la Contemporània són el citat Xavier Chacón i recuperen Esteve Termes, que havia estat uns anys sense actuar.

Pel que fa al contrabaix, el seu titular, en Ferran Puertas, passa a les files de la cobla Jovenívola de Sabadell, mentre que Artur Regada és el nou contrabaix de la cobla Contemporània.

El trompeta Sergi Marquillas, de la cobla Sant Jordi, va deixar provisionalment el seu lloc el passat mes de setembre per realitzar uns estudis a Itàlia. Des de l'esmentat mes de setembre, la seva baixa la cobreix David Solarnou, que fins llavors actuava a la cobla Marinada, una suplència que abans d'entrar a la cobla Marinada (març de 2016), ja estava pactada per cobrir la citada vacant provisional a la cobla Sant Jordi.

David Solarnou actuarà a la cobla Sant Jordi fins el proper mes de juny de 2017, és llavors quan torna Sergi Marquillas d'Itàlia, amb els seus estudis acabats i és reincorpori a la cobla Sant Jordi. Llavors en David Solarnou, tornarà a la cobla Marinada, com ja hem dit, el proper mes de juny de 2017.

A la cobla Marinada des del passat mes de setembre de 2016, els dos instrumentistes de trompeta són: César Femenia i Marc Solanellas, que haurien cobert temporalment les places dels trompetes (teòricament titulars), David Solarnou (que com ja hem dit cobreix temporalment una vacant a la cobla Sant Jordi) i Àlex Rodríguez, que, si no hi ha res de nou, tornen a la cobla Marinada el proper mes de juny de 2017.

El tenora Miquel Cisa i Segalès deixa la cobla Marinada i a partir de la present temporada el nou segon tenora és Isaac Vilanova, abans membre de la cobla Ciutat de Terrassa.

El conegut Joan Jordi Beumala, fins ara instrumentista de contrabaix de la Jovenívola de Sabadell, deixa aquesta formació i la seva plaça és coberta per el jove Ferran Puertas.

Un altre xicot molt jove, en Pere Ferrer, és el nou instrumentista de trombó de la cobla Sabadell, el nou contrabaix d'aquesta formació és l'Oriol Roca que supleix a Mònica Serra. A més des de l'estiu passat de 2016, el trompeta Jesús Cuello i López (de qui la cobla Marinada va prescindir al principi de la temporada d'aquell any) actua com a titular, a la cobla Sabadell.

La cobla Catània de Vilafranca del Penedès incorpora l'instrumentista de contrabaix Lucas Seled, que substitueix Adrià Pinto , que passa a la cobla Maricel.

La tenora Maria Ricart i el tible Manel Callejas també deixen aquesta formació, la primera per motius laborals i el segon per continuar els seus estudis. El nou tenora és Manel Sabaté, mentre que la plaça de tible, a hores d'ara, continua vacant.

La cobla La Principal del Llobregat, des de ja fa alguns mesos compta amb un nou director, en Marcel Sabaté, que ha substituït a Francesc Benítez.

A la Cobla Vila de la Jonquera, Jaume Oliver que era intèrpret de flabiol, passa al trombó i ocuparà el seu lloc al cap de banc, Joan Roca, procedent dels Montgrins.

La Flama de Farners, varia el contrabaixista, procedent de La Principal de Cassà, hi actuarà Enric Bosacoma.

La Ciutat de Terrassa, tambe té algunes variacions: La Susana Marco (trompeta) deixa el seu lloc per en Natxo Jimenez i l'Isaac Vilanova (tenora) marxa després de moltes temporades per anar a la Marinada i el seu lloc l'agafa l'Albert Genís, que ve de la Contemporània.

No hi ha variacions a les següents cobles:

Maravella, Lluïsos de Taradell, La Principal de Porqueres, La Principal de Banyoles, La Principal d'Olot,Costa, Brava. Selvatana, Ciutat de Girona, Iluro i Genisenca.

deu anys de la cobla

aires gironis



El proper diumenge, dia 29, es prevista una celebració amb motiu dels deu anys de la colla Aires Gironins del GEiEG. Serà amb un dinar i tot un seguit d'activitats de commemoració i festives.

Hi ha confirmada l'assistència de pràcticament tots els actuals components de les colles sardanistes del GEiEG, de molts antics components, així com de familiars i simpatitzants. També hi haurà de representació de la Junta Directiva del GEiEG i de responsables de Unió de Colles Sardanistes de Catalunya. En total es preveu superar els 70 assistents.

Els inicis d'Aires Gironins se situen al sis de març del 2006 en el transcurs dels actes de la Cloenda del Campionat de Catalunya 2005 de colles sardanistes.