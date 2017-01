Les sis confessions de Blanes s'uneixen en una taula per treballar juntes

Blanes constituirà amb caràcter permanent la Taula Interreligiosa, que s'ha reunit aquesta setmana després de no haver-se trobat des de l'any 2013. L'objectiu de l'Ajuntament és aconseguir un espai de trobada que aplegui representants dels centres de culte de les diferents confessions i comunitats religioses que conviuen al municipi. Durant tots aquests anys s'han mantingut reunions unilaterals per tractar temes específics, però el consistori creia que era interessant que hi poguessin ser tots alhora. Per això, aprofitant la celebració de la Setmana de la Pau, han tornat a reactivar-la.

L'alcalde de Blanes, Miquel Lupiáñez, i el regidor d'Acció Social, Mario Ros, van encapçalar la trobada que va tenir lloc dimecres al vespre a la Sala de Plens de l'Ajuntament. Actualment hi ha 12 centres de culte a Blanes, aplegats en sis confessions religioses. Les més nombroses són, d'una banda, les Esglésies Evangèliques, que compten amb el Centre Cristià FEAM, l'Església de Filadèlfia, l'Assemblea de Déu i l'Església Evangèlica de tradició Baptista. De l'altra, a l'Església Catòlica hi ha les tres parròquies que compten amb una tradició molt més longeva en el temps: Santa Maria, Sagrada Família i Santa Teresa.

L'Islam està representat per dues comunitats islàmiques, i també es compta amb l'Associació de dones Bahá'ís, els Testimonis de Jehovà i la Parròquia Ortodoxa Rumana de Santa Llúcia Màrtir. Precisament aquesta última comunitat és la que s'ha posat en marxa de manera més recent, tal com va explicar el seu representant, qui va recordar que fa un any que són a Blanes i atenen no tan sols gent d'aquest municipi, sinó també de les poblacions del voltant.

Al terme de la trobada, que va comptar amb una nodrida representació de la major part de comunitats, es va acordar que la primera reunió de treball després d'aquest retrobament tindrà lloc d'aquí a tres mesos, a finals d'abril. Allà s'articularan els elements per constituir la Taula Interreligiosa de Blanes, i s'explicaran els temes que preocupen les diferents comunitats per establir un treball que sigui més fluid i beneficiós.

Dimecres, del que es tractava era de retrobar-se, de fer una presentació en comú per explicar com i en què treballa cadascú. El sentiment unànime expressat per tothom va ser el caire de localitat integradora que té Blanes, que aplega aquest ample ventall de comunitats.

A més, les conseqüències de la crisi econòmica continua sent un dels principals problemes que s'ajuda a combatre des de les diferents creences. En aquest sentit, dues de les esglésies que treballen des de fa més temps en aquest sentit són la Catòlica Cristiana i la Cristiana Evangèlica. Els primers, a través de Càritas Interparroquial i els segons, amb el Bon Samarità, que ja porta 18 anys de treball al municipi i que actualment dona suport a unes 250 persones, a banda de la casa d'acollida per combatre la dependència del consum de drogues i alcohol. La resta de confessions també ajuden els respectius feligresos i feligreses a resoldre la necessitat d'aliments, roba, feina i aixopluc, així com a superar les barreres lingüístiques.