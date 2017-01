Els xinesos reben l'Any del Gall, que portarà canvis «dràstics»

Milions de xinesos, tant al país com en les comunitats de l'estranger, van celebrar ahir amb festejos i focs artificials l'arribada de l'Any del Gall de Foc, que segons els astròlegs portarà canvis «dràstics» i confusió.

Ciutats i pobles de tota la Xina, excepte aquells que ho tenen prohibit a causa de la contaminació, es van veure la passada nit «bombardejats» per petards i focs artificials als seus carrers, encesos per espantar mals esperits i assegurar-se que el gall canta el clarejar d'un any pròsper per als orientals.

A Pequín, on els artefactes pirotècnics van sonar per tota la ciutat fins a altes hores de la matinada, el mil·lenari costum va provocar que el primer dia de l'any 4715 per al calendari xinès estigui embolicat en smog, aquesta vegada causat més per la pólvora que pels automòbils, ja que els carrers estaven inusualment buits de tràfic.

L'horòscop xinès assenyala que aquest any estaran sota la influència del femení «yin», és a dir, que més que del gall hauria de ser de la gallina, i els endevinaments auguren que portarà prosperitat i riquesa al president xinès, Xi Jinping (que és serp d'aigua), i no tant per al seu homòleg a EUA, Donald Trump (gos de foc).

No semblen gaire desencaminats, després d'una setmana en la qual Estats Units ha decidit apostar fort pel proteccionisme amb la sortida de l'Acord Transpacífic, mentre la Xina comença a ser vista com la gran banderera del lliure comerç, la qual cosa podria beneficiar tant la seva economia com la seva imatge exterior.

El president va destacar del nou any que estarà marcat pel XVIII Congrés del Partit Comunista, i va subratllar que en aquests 12 mesos «el poble xinès té somnis i un gran esperit treballador per realitzar-los», en el discurs que dijous va pronunciar al Gran Palau del Poble.