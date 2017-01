Antonio Banderas, ingressat per un dolor al pit

L'actor malagueny Antonio Banderas va patir un petit ensurt dijous passat per un fort dolor al pit, segons publica el diari britànic The Sun. Va ser ingressat a l'hospital Sant Peter del municipi de Chertsey, acompanyat de la seva parella Nicole Kempel.



El dolor li va aparèixer al malagueny mentre realitzava exercici, pel que va estar en observació fins que es va comprovar que estava fora de perill i va rebre l'alta.



Banderes ha confirmat avui a través del seu compte de Twitter aquest ingrés, assegurant que havia estat de poca importància i mostrant una foto amb la seva parella.



La seva estada a Gran Bretanya



Antonio Banderas viu a Gran Bretanya des del 2015, quan va començar a estudiar disseny de roba a la prestigiosa escola Central Saint Martins, en la qual s'han format John Galiano i Stella McCartney, per crear poc després la seva línia de roba per cavallers.



El malagueny viu amb la seva parella, l'executiva holandesa Nicole Kimpel, en una mansió al comtat de Surrey, a poc menys d'una hora de la capital britànica, valorada en 2,4 milions de lliures (3,4 milions d'euros) .



Després del seu divorci de Melanie Griffith, després de gairebé dues dècades de relació, l'actor malagueny, de 56 anys, va començar a sortir amb Kimpel, de 37, amb la qual comparteix una de les 200 cases prefabricades de luxe dissenyades per l'estudi alemany Huf Haus.



La mansió, fabricada en vidre i fusta, i que té mitja hectàrea de jardí, cinc habitacions, sauna, gimnàs i sala de cinema, serà la llar de la parella durant els propers quatre anys, el temps que trigarà Banderes a finalitzar els seus estudis a la capital britànica.





Disfrutando de la naturaleza tras un pequeño susto.

Enjoying nature after a startle. Besos. pic.twitter.com/eE3w7qBkV2 „ Antonio Banderas (@antoniobanderas) 30 de enero de 2017