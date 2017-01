Troben un continent 'perdut' sota l'oceà Índic

Científics han confirmat que hi ha un 'continent perdut' sota l'illa Maurici, a l'Oceà Índic, resultat de la desintegració del supercontinent Gondwana, fa 200 milions d'anys.

El tros d'escorça, que va ser posteriorment cobert per lava jove durant les erupcions volcàniques a l'illa, sembla ser una petita peça del continent antic, que es va trencar des de l'illa de Madagascar, quan Àfrica, l'Índia, Austràlia i l'Antàrtida es van separar i van formar l'Oceà Índic.

"Estudiem el procés de ruptura dels continents, a fi de comprendre la història geològica del planeta" diu el geòleg Lewis Ashwal, de la Universitat de Wits, autor principal de la investigació, que s'ha publicat a 'Nature Communications'.

Ashwal i els seus col·legues Michael Wiedenbeck del Centre Alemany d'Investigació per a les Geociències (GFZ) i Trond Torsvik de la Universitat d'Oslo, han descobert que un mineral, el zircono, es troba en roques llançades per lava durant les erupcions volcàniques. Les restes d'aquest mineral eren massa antics per pertànyer a l'illa de Maurici.

"La Terra està formada per dues parts: els continents, que són vells i els oceans, que són joves". En els continents es troben roques de més de quatre mil milions d'anys, però no hi ha res semblant en els oceans. És on es formen noves roques ", explica Ashwal." Maurici és una illa, i no hi ha roca de més de nou milions d'anys a l'illa, però, en estudiar les roques de l'illa, hem trobat zircones que són tan vells com tres mil milions d'anys ".

Els zircones són minerals que es produeixen principalment en granits dels continents. Contenen traces d'urani, tori i plom, i a causa del fet que sobreviuen molt bé al procés geològic, contenen un ric registre de processos geològics i es poden datar amb gran precisió.

"El fet que hàgim trobat zircones d'aquesta edat demostra que a Maurici existeixen materials de l'escorça terrestre molt més antics, que només van poder originar-se en un continent", diu Ashwal.

Aquesta no és la primera vegada que zircones de milers de milions d'anys s'han trobat a l'illa. Un estudi fet el 2013 ha trobat rastres del mineral a la sorra de la platja. No obstant això, aquest estudi va rebre algunes crítiques, incloent que el mineral podria haver estat bufat pel vent, o portat en els pneumàtics del vehicle o les sabates dels científics.

"El fet que trobem els zircones antics a la roca (traquita de 6 milions d'anys), corrobora l'estudi anterior i refuta qualsevol suggeriment de zircones aerotransportats o transportats per les ones per explicar els resultats anteriors", ha afegit Ashwal.

Ashwal suggereix que hi ha moltes peces de diverses mides d'un "continent desconegut", col·lectivament anomenat "Mauritia", estès sota l'Oceà Índic, restes de la desintegració de Gondwana.

"D'acord amb els nous resultats, aquesta ruptura no va implicar una simple divisió de l'antic supercontinent de Gondwana, sinó més aviat una fragmentació complexa que va tenir lloc amb fragments d'escorça continental de mides variables deixats a la deriva dins de la conca de l'Oceà Índic".

Gondwanaland és un súper continent que existia fa més de 200 milions d'anys i que contenia roques de 3.600 milions d'anys, abans de dividir-se en el que avui són els continents d'Àfrica, Amèrica del Sud, Antàrtida, Índia i Austràlia. La divisió es va produir a causa del procés geològic de la tectònica de plaques. Aquest és el procés on la conca de l'oceà està en moviment continu, i es mou entre 2 cm i 11 cm per any. Els continents es munten sobre les plaques que componen el fons oceànic, el que provoca el moviment dels continents.