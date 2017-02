Txell Miras s'inspira en els indis americans a la 080

La dissenyadora Txell Miras va presentar ahir a la passarel·la 080 Barcelona Fashion la seva col·lecció per a la pròxima tardor-hivern inspirada en els indis americans de les novel·les de Tom Spanbauer, en concret de L'home que es va enamorar de la lluna. Segons va explicar la dissenyadora a Efe, són llibres que l'han «fascinat» ja que li han permès endinsar-se i imaginar-se les reserves d'indis, però sobretot s'ha sentit captivada pel llenguatge, el culte als objectes «que no són d'usar i llençar» i la seva connexió amb la naturalesa.

The Shed és el nom d'un dels personatges de la novel·la d'Spanbauer i també el que ha escollit per a la seva col·lecció en la qual ha volgut incloure «peces molt riques, importants, petites joies» seguint la filosofia dels protagonistes. En la desfilada es van veure peces amb plomes, ponxos i capes, trencant l'estil «minimal» que caracteritza els dissenys de Miras.

Una altre de les protagonistes de la segona jornada de la 080 Fashion Barcelona va ser la firma Lola Casademunt, que va presentar les seves propostes per a l'hivern que ve. El reflex d'una dona dual, potent i a la vegada femenina, van obrir una jornada. Les peces de Lola Casademunt, encara que s'aposenten en les nocions bàsiques de la comoditat, juguen amb els teixits opulents, com el vellut o el lamé, fugint de l'austeritat i sobretot de la indiferència, agradin o no.

«Elegim un print animal per combinar-lo amb unes puntes, força amb sensualitat, o un vestit de tall clàssic però en vermell, una elecció que sorprèn», va explicar després de la desfilada, Mayte Gassó, dissenyadora i filla de la fundadora de la casa, que ha optat com a segell pels teixits vaporosos tipus gasa, que ajuden a provocar la sensació de flotar, com la llarga capa negra que va obrir la desfilada a la passarel·la de Barcelona.

Per la seva banda, Dark Ophelia és el nom amb el qual Naulover ha batejat la col·lecció que va presentar ahir al recinte del Teatre Nacional de Catalunya, una selecció de peces per a l'hivern 2017-18 inspirades en Ofelia, el tràgic personatge de Shakespeare, amb el qual Carme Noguera, CEO i dissenyadora de la firma, ha volgut «fer-la més punk i actual». Els vestits monocromàtics, sobretot en un profund vermell, encara que també en negre amb subtils estampats -de clares reminiscències japoneses- i les superposicions, com llargues bates sense mànegues sobre microfaldilles, són l'espina dorsal d'aquesta col·lecció, on abunda el vellut en les jaquetes, les blondes i algun estampat vegetal.

Més tard, el dissenyador Josep Abril va presentar les seves propostes per a la tardor-hivern que barregen tant teixits com textures o peces en una col·lecció que ha denominat Eyes, amb la qual ens convida a tancar els ulls i a reflexionar. Abril va explicar que «no és temps per ser purs ni posar barreres, sinó que és moment per ser impurs i barrejar coses que no s'haurien de barrejar» i així ho ha fet amb combinacions impensables com el blau i el negre.