El Bisbat de Vic desautoritza sor Lucía Caram per qüestionar la virginitat de Maria

El Bisbat de Vic ha desautoritzat la monja dominica sor Lucía Caram per haver afirmat al programa Chester in love, conduït per Risto Mejide a la cadena Cuatro, que «Maria i Josep tenien una relació normal de parella i el normal és tenir sexe». El Bisbat de Vic, diòcesi d'on depèn el convent de sor Lucía a Manresa, va recordar ahir que «forma part de la fe de l'Església, des dels seus inicis, que Maria fou sempre verge» i considera que les declaracions de Caram «no s'ajusten a la fe de l'Església». Davant del rebombori ocasionat, Caram ha demanat disculpes a través d'un comunicat «per si algú es va sentir ofès» i, al mateix temps, ha lamentat la «lectura fragmentada, ideològica i perversa» que han fet determinats sectors.

En la carta de disculpa, la monja dominica assegura que durant el programa Chester in love va parlar del sexe «com una benedicció quan es viu sense egoismes i des del respecte a l'altre» i assegura que «vaig manifestar la meva fidelitat a l'opció de vida que vaig escollir, vivint la virginitat com una opció que es va anteposar a les dificultats per la força de la vocació i la missió». Davant de la pregunta del conductor del programa sobre la verge Maria, sor Lucía assegura que «vaig manifestar que Maria segurament estava enamorada de Josep, i crec que ella era una dona plena, com ho demostra la seva presència discreta però contundent als Evangelis. Vaig voler manifestar que no m'escandalitzaria si hagués tingut una relació de parella amb Josep, el seu espòs (...)».

Aquestes darreres afirmacions, considera la monja, «van escandalitzar molta gent, potser perquè no hi va haver espai per a matisacions, però crec que va quedar clara la meva fidelitat i amor a l'Església, a l'Evangeli i al projecte de Jesús, així com la certesa que el sexe no és brut ni condemnable i que el matrimoni i el sexe són una benedicció». En la seva carta de disculpes, Caram també lamenta la «lectura fragmentada, ideològica i perversa que alguns heretges, assedegats de venjança i animats per l'odi, han fet omplint de calúmnies, amenaces serioses, fins i tot a la meva vida, en diversos mitjans de comunicació».

«Tots som un misteri i la fe també té els seus. En tot cas, no vull trencar la comunió amb ningú i menys amb l'Església que és casa meva, però tampoc vull sortir de l'Evangeli, que és la meva norma, ferint la caritat i la fe dels senzills», ha manifestat Caram.