Segellada a Irun la butlleta premiada amb 25,8 milions de l'Euromilions

En el sorteig de l'Euromilions

corresponent al passat dimarts 31 de gener hi ha un encertant de primera categoria (5 + 2), que ha validat el seu bitllet a Espanya, a la localitat guipuscoana d'Irun, i que ha guanyat 25.880.509 euros. De segona categoria (5 + 1) hi ha tres encertants, un d'ells també a Espanya, concretament al municipi d'Utebo (Saragossa), que han obtingut 270.663,64 euros. Finalment, en la tercera categoria (5 + 0) hi ha també tres encertants, un ells a Espanya, resident a la localitat de Nanclares de la Oca (Àlaba), que han assolit un premi de 63.040,64 euros.