Descobreixen uns tipus de peixos que es comuniquen a través de l'orina

Investigadors de la Universitat de Berna a Suïssa han descobert que almenys una espècie de peix es comunica amb altres de la seva classe utilitzant substàncies químiques en la seva orina.

Investigacions anteriors han demostrat que algunes espècies d'animals utilitzen l'orina com un mitjà per comunicar-se entre si. En aquest nou esforç, els investigadors van buscar saber si els peixos també podrien fer-ho, perquè semblava lògic: no són capaços de parlar i podrien transmetre fàcilment productes químics a través de l'aigua a través de l'orina.

Per esbrinar-ho, es va inserir una partició al centre d'un tanc de peixos que impedia als peixos a banda i banda interactuar físicament entre si. En alguns escenaris, la barrera tenia forats petits per permetre que l'aigua passés entre els costats, mentre que en altres no. A més, algunes barreres eren opaques i altres transparents. A més, els investigadors van injectar als peixos amb un colorant blau que els va permetre veure i mesurar l'orina expulsada pels peixos un cop en el tanc.

Els investigadors van mesurar la quantitat d'orina expulsada en una varietat de situacions --en què només hi havia un peix a l'tanc; en la qual hi havia dos, però no podien veure; en el qual hi havia dos i podien veure entre si, però eren o no eren capaços de comunicar-se a través de l'orina a través de la barrera-- i l'equip també va utilitzar una varietat de mides de peixos i observar el comportament dels peixos a al llarg de cada prova.

Els investigadors van observar que quan dos peixos es veien en el tanc, aixecaven les seves aletes i s'acostaven d'una manera agressiva, i tots dos van emetre més orina que quan no van poder veure l'altre peix. A més, van descobrir que només quan es permetia que l'orina es mogués a través de la barrera hi va haver un notable canvi en el comportament del peix: en aquests casos, els peixos més petits generalment van reduir la seva agressivitat, cedint davant el més gran.

Curiosament, els investigadors també van observar que quan l'orina no era capaç de passar a través de la barrera i els peixos eren capaços de veure un a l'altre, tots dos van emetre més orina que en qualsevol altre escenari, aparentment conscients que el seu missatge no estava passant .