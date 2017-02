Desviar un asteroide amb un projectil podria ser factible

Desviar un asteroide llançant un projectil per apartar-lo de la seva òrbita i evitar que xoqués contra la Terra seria factible depenent de la seva composició, densitat i estructura interna, segons un estudi dirigit per l'Institut d'Estudis de l'Espai (IEE-CSIC) al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). La investigació, que ha publicat la revista The Astrophysical Journal, aporta informació sobre els efectes que tindria l'impacte d'un projectil sobre un asteroide.