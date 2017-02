Xoc entre ecologistes i científics pel blat de moro transgènic

La recent votació de la UE contra la proposta de la Comissió Europea (CE) per donar llum verda al cultiu de dues noves varietats de blat de moro transgènic i la renovació de l'únic autoritzat ha revifat el debat entre partidaris i detractors d'aquests productes pel seu impacte mediambiental i de salut.

Les votacions van mostrar el rebuig majoritari a Europa a aquest tipus de cultius així com a la varietat MON810 de l'empresa Monsanto, que segueix cultivant en territori europeu tot i que el permís formal va caducar el 2008 i esta pendent de renovació.

No obstant això, els països contraris als transgènics no van aconseguir la majoria suficient per retirar definitivament les sol·licituds, de manera que la CE podria decidir seguir endavant amb el procés d'autorització.

Tot i que el blat de moro és l'únic producte autoritzat a la Unió Europea per a la sembra, legalment es poden comercialitzar el cotó -per a usos sanitaris i de vestimenta-, la colza -per combustible- i la soja -per pinsos de consum animal-; soja i blat de moro es fan servir en el 95% de pinsos consumits a Espanya.

Les organitzacions ecologistes lideren la batalla contra els transgènics perquè «causen molts problemes agronòmics i ambientals» i «no contribueixen en absolut a solucionar el necessari increment de la producció d'aliments per a una població, la mundial, en constant augment», va explicar la responsable d'Agricultura i Alimentació de l'organització ecologista Amics de la Terra (AT), Blanca Ruibal.

En el cas del MON810, aquest està modificat per produir una toxina que mata el trepant, una plaga que pot arribar a matar la planta ja que són erugues que perforen les panotxes i la tija. Tot i això, aquesta alteració «també afecta altres microorganismes presents en el cultiu, cosa que suposa un problema per a la biodiversitat», va afirmar Ruibal. A més, «es desconeix l'efecte de la toxina a llarg termini», que podria fins i tot portar a un empobriment del sòl.