Pau Donés anuncia que torna a patir càncer

Pau Donés, cantant de 'Jarabe de Palo', ha indicat, a través del seu bloc, que se li ha detectat un tumor a l'abdomen, un any després de recuperar-se amb èxit d'un tumor al còlon. L'artista ha assenyalat que la malaltia no aturarà els seus plans per a 2017, any en el qual la banda té previst tornar als escenaris.

El músic ha assenyalat que, després de consultar-ho amb la seva oncòloga, a qui nomena amb afecte 'la jefa', ha decidit continuar amb els seus plans. "Li vaig dir que tenia un pla i el cranc no m'ho fotria enlaire. La jefa em va dir que ni se m'acudís deixar els meus plans de costat. Que anés a per totes, amb cranc o sense cranc, amb quimioteràpia o sense ella".

"Portava un any i mig a casa, un any i mig fantàstic, però després de donar-li moltes voltes, vaig arribar a la conclusió que no deixaria que el cranc em tornés a apartar de la música. M'és igual. Passés el que passés, diguessin el que diguessin, el 2017 Jarabe tornava als escenaris", ha informat el músic.