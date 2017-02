La policia investiga el robatori de 30.000 euros en joies a la gala dels Goya

La Policia està investigant el robatori de diverses peces de joieria valorades en 30.000 euros sostretes dissabte passat d'una habituació de l'hotel Marriott Auditorium de Madrid, on es va celebrar la gala dels premis Goya. Fonts de la Prefectura Superior de Policia de Madrid van confirmar ahir aquest robatori, mentre els investigadors estan visionant les càmeres de seguretat de l'hotel, on va desaparèixer una caixa amb anells, arracades, alguns rellotges i botons de puny que la joieria Suárez va prestar per a la gala.

Segons la denúncia presentada pel cap de seguretat de l'hotel i el cap de producció de la 31 gala dels premis Goya, la caixa amb les joies es trobava en una de les habitacions de l'hotel on es dipositaven altres elements emprats en la cerimònia, per la qual cosa nombroses persones van entrar i van sortir d'aquesta. De fet, no va ser fins dilluns -la gala es va celebrar dissabte a la nit- quan els operaris es van adonar del robatori, ja que van començar a organitzar la devolució a les marques de joieria que havien prestat peces per als presentadors o convidats d' els premis de l'Acadèmia de Cinema.

Les joies que han desaparegut, segons va explicar un portaveu de l'Acadèmia de Cinema, que ha presentat denúncia davant la policia, es trobaven a l'habitació que havien disposat per als encarregats de vestuari i que aquesta estava sota clau. Les joies sostretes eren les peces cedides per la joieria Suárez perquè les lluïssin a la gala presentadors i altres convidats escollits i que no havien estat triades per cap d'ells. La policia, van afegir, se centra ara a investigar com van accedir a l'habitació el o els lladres, que no es van emportar res més que la caixa en la qual hi havia les joies.

L'hotel no sabia res de les joies

L'hotel Madrid Marriot Auditorium, en el qual es va celebrar la gala dels premis Goya dissabte passat, va precisar ahir que només ha tingut coneixement que hi va haver joies a les seves instal·lacions quan la productora de l'esdeveniment va comunicar el seu robatori dilluns. En un comunicat, l'hotel es va referir així a la sostracció de diverses joies. «En cap moment anterior es va comunicar a l'hotel ni a la seguretat del mateix la presència de les joies a les instal·lacions», assegura el comunicat, en què reconeix que «efectivament, des de la celebració de la gala el passat 4 de febrer fins al desmuntatge de l'escenari i cadascuna de les sales diumenge i dilluns, el trànsit de gent va ser elevat». El comunicat recalca que, des de la direcció de l'hotel, es facilitarà i continuarà facilitant tota la informació que tingui a la Policia.

L'hotel Madrid Marriot Auditorium és un dels més grans d'Europa amb més de 100.000 m2 construïts, 869 habitacions (d'elles, 27 són suites), 78 sales de reunions i un auditori amb capacitat per a 2.240 persones.