La Generalitat analitza si la xerrada del catòlic Philippe Ariño és homòfoba

La Direcció General d'Igualtat de la Generalitat ha obert un expedient informatiu per analitzar si la conferència que pronunciarà el catòlic homosexual francès Philippe Ariño diumenge que ve a Barcelona «seria sancionable» en aplicació de la llei 11/2014 contra l'homofòbia. Segons van informar ahir fonts del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de qui depèn la Direcció General d'Igualtat, l'instructor de l'expedient ja ha sol·licitat informació a l'Arquebisbat de Barcelona sobre l'organització d'aquesta conferència i el seu contingut.

La xerrada d'Ariño, que defensa que els homosexuals no han de mantenir relacions sexuals ni tenir parella, ha estat organitzada per la Delegació Pastoral de Joventut de l'Arquebisbat de Barcelona i se celebrarà diumenge que ve a la tarda a la parròquia de Santa Anna, la qual cosa ha suscitat les queixes dels col·lectius LGTBI, l'Associació de Cristians Gais i Lesbianes i dels partits CUP i PSC.

L'obertura de l'expedient informatiu s'ha produït després que l'Observatori contra l'Homofòbia (OCH) hagi demanat al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies que, «a l'empara del deure d'intervenció de la llei contra la LGTBIfòbia», intervingui per impedir la conferència de Philippe Ariño. L'OCH considera que l'acte «podria vulnerar els articles 5 i 6 de la llei 11/2014», que estableixen que «les administracions públiques de Catalunya i el Síndic de Greuges han de vetllar pel dret a la no discriminació amb independència de l'orientació sexual, la identitat de gènere o l'expressió de gènere de la persona o del grup familiar». De la seva banda, l'Ajuntament de Barcelona va traslladar ahir a l'arquebisbe Juan José Omella la seva «preocupació» per la conferència d'Ariño i li va demanar que procuri que el seu discurs no atempti contra els drets i llibertats de les persones LGTBI.



«Una visió malaltissa»

L'Associació Cristiana de Gais i Lesbianes va criticar ahir l'arquebisbe de Barcelona, Juan José Omella, per permetre la conferència, atès que consideren que «dona suport a una visió malaltissa de l'homosexualitat». En un comunicat, l'associació denuncia que «per segona vegada en pocs mesos, l'arquebisbat de Barcelona dona suport públicament a una persona que viu la seva homosexualitat de forma malaltissa». L'associació recorda que al maig passat Omella va escriure el pròleg d'un llibre de Philippe Ariño. «Les afirmacions de l'autor convidat ens fan veure la seva experiència negativa de l'amor homosexual, que veu com un món de mentides, que es mostra exteriorment alegre, però per dins és ple de ràbia i tristesa», al·lega l'associació.