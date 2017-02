Neteja col·lectiva de pecats al Nepal

Devots hindús participaven ahir en un bany sagrat al lloc sant conegut com Xangunaryan, durant la celebració del festival religiós Madhav Naryan, al Nepal. Cada matí durant el festival, dones vestides amb sari vermell i homes de tot el Nepal (país on l'hinduisme és la religió majoritària) recorren el poble cantant cançons dedicades al déu de la destrucció, Shiva, per netejar els seus pecats i atreure la felicitat conjugal i el benestar de les seves famílies.