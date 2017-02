Pau Donés anuncia que torna a patir càncer

El músic Pau Donés, líder del grup Jarabe de Palo, va comunicar ahir a través del seu bloc que, un any després de patir un càncer de còlon, amb metàstasi al fetge, i tenir «els marcadors tumorals a zero», li ha estat diagnosticat «un petit tumor» al peritoneu. «El cranc estava tan adormit que fins i tot vaig arribar a creure que m'havia curat», va reconèixer en el seu web Donés, qui va rebre la notícia mentre es preparava per a la «tornada al ring» de Jarabe de Palo amb la publicació d'un disc i un llibre i la realització d'una gira.

El cantant va reconèixer que havia passat un any i mig «fantàstic», gaudint de la família i del temps lliure, encara que amb moltes ganes de tornar als escenaris, quan se li va detectar el nou tumor, i ha decidit que aquesta vegada no l'apartarà de la música. «Després de donar-li moltes voltes vaig arribar a la conclusió que no deixaré que el cranc em torni a apartar de la música. Passi el que passi, diguin el que diguin, el 2017 Jarabe torna als escenaris», va asseverar en una publicació en la qual assegura tenir el suport de la seva oncòloga i que va titular «Ahora toca volver a navegar (segunda parte)».

Donés, que recentment ha presentat el senzill Humo com a avançament de l'àlbum 50 palos, que veurà la llum aquest any i que recorda els anys que acaba de complir, anuncia que Jarabe de Palo estrenarà el disc, publicarà el llibre i a mitjan març començarà els concerts, que dedicarà a qui lluita contra el càncer.

«Hi haurà dies que estaré al 100%, d'altres que no tant. Hi haurà dies en què em sobrarà la veu, i d'altres en què em faltarà. No passa res, perquè aquí estaré quan aixequin el teló, en un dels llocs on millor em sento, en un dels llocs on més m'agrada ser», manifesta Donés. Està previst que Pau Donés rebi un dels premis especials de Cadena Dial en complir-se vint anys de la publicació de La Flaca, el disc de debut de Jarabe de Palo