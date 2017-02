quest diumenge, a totes les parròquies i esglésies col·laborem en la campanya contra la fam que promou la nostra entitat Mans Unides.

Certament, se'ns demana col·laborar econòmicament amb uns projectes assignats a la nostra Diòcesi de Girona. Aquests projectes han estat avaluats, tenen unes persones responsables amb nom i cognoms, i des de Mans Unides se'n fa un seguiment fins a la seva finalització. Aquestes condicions ens asseguren que es compleixin les finalitats dels projectes de desenvolupament amb total transparència.

Tanmateix, la gran qüestió és per què ens cal col·laborar per erradicar la fam. Exposat altrament: quina és la nostra responsabilitat en aquesta gran ferida de la humanitat? Aquestes preguntes ens fan reflexionar i generar-ne una de més radical: els meus diners, les meves propietats, només són meves?

Amb la Doctrina Social de l'Església, malauradament la gran desconeguda, ofereixo algunes pautes de reflexió.

- El principi des del qual cal plantejar la propietat i l'ús del béns és el destí universal d'aquests. És a dir, el béns són un mitjà per fer possible una vida digna. Però aquesta finalitat és per a cada persona i per a totes les persones i pobles. Atenció: «Persones i pobles». Cada any la campanya de Mans Unides ens recorda alguns d'aquests pobles que, per moltes raons, no poden fruir d'uns mínims que assegurin una vida digna.

- Els béns, fruit de la naturalesa i del treball transformador de les persones, són de tots i per a tots. Aquest principi es fonamenta en la pròpia dignitat de la persona. És a dir, no som els amos absoluts i exclusius dels béns, sinó administradors dels béns que Déu ha posat en les nostres mans perquè també tinguin una destinació universal. Això exigeix:

- El dret a la propietat: la propietat dels mitjans de producció –siguin privats, públics o socials, ben legítims– també estan al servei de la realització de la persona i tenen aquesta destinació «universal». Els mitjans de producció no són un dret absolut i exclusiu del qui n'és propietari.

És des d'aquesta responsabilitat que molts empresaris i empreses procuren mantenir o augmentar els llocs de treball amb sous dignes, col·laboren amb fundacions socials, culturals, amb ONG i amb altres institucions, com Càritas o Mans Unides. Heus aquí la gran responsabilitat de la propietat del mitjans productius. [...] (extret del Full Parroquial d'aquesta setmana).