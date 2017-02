El cantant Elton John actuarà al Palau Sant Jordi de Barcelona el pròxim 3 de desembre

El cantant, compositor i pianista britànic Elton John actuarà el pròxim 3 de desembre al Palau Sant Jordi de Barcelona, segons va informar ahir la promotora Live Nation. El concert del britànic s'inclou en la seva gira Wonderful crazy night tour, de promoció del seu trenta-dosè àlbum d'estudi, All the full crazy night, que a partir de febrer el portarà a Las Vegas i altres llocs dels Estats Units, Canadà, el Brasil, l'Argentina i Xile. A partir de juny, el cantant recalarà en estadis i teatres europeus, al Regne Unit, Luxemburg, Dinamarca, França, Alemanya, Noruega, Suècia, Polònia, Itàlia i Àustria.

A Espanya, té de moment confirmades les seves actuacions a Gran Canària (18 de juliol), al festival Starlite de Marbella (20 de juliol) i ara a Barcelona, al desembre. A més d'una trajectòria d'èxit en la història del rock, Elton John ha compost gran quantitat de musicals, com El Rei Lleó i Billy Elliot. Amb més de 300 milions d'àlbums venuts a tot el món, Elton John acumula més de 4.000 actuacions en més de 80 països des que va llançar la seva primera gira el 1970.



Lady Gaga esgota entrades

Les entrades per al concert de Lady Gaga al Palau Sant Jordi de Barcelona s'han esgotat, segons va informar ahir la promotora Live Nation. La cantant nord-americana actuarà el 22 de setembre a la capital catalana dins de la gira Joanne World Tour, que s'iniciarà l'1 d'agost a Vancouver (Canadà). Els tiquets per al xou de Barcelona s'havien posat a la venda a les deu d'ahir al matí i es van exhaurir en poc més d'una hora. Live Nation va detallar que Lady Gaga no farà cap més actuació a l'Estat i que, després d'actuar a la capital catalana, la gira europea passarà per Zuric, Milà, Hamburg, Anvers, Amsterdam, París, Londres, Birmingham, Manchester, Copenhaguen, Estocolm, Berlín i Colònia.

Després de convertir-se en una de les grans protagonistes de la recent Super Bowl, l'estrella nord-americana presentarà en aquesta gira el seu cinquè àlbum d'estudi, que recentment ha debutat en el número 1 de la llista Billboard. Això situa la cantant com la primera artista femenina en aconseguir-ho quatre vegades de forma consecutiva en aquesta dècada.