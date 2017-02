diari i evangeli

m sembla que el fred fa llegir més diaris. Si no hi haguessin mitjans, l'ambient seria com una casa sense llum. La curiositat humana es bolca en les notícies. Sembla que només ens interessin les notícies. Què passa? Què pot passar? Busquem fets. Fets que passen o han passat. Veure, mirar, curiosejar, assabentar-se, però no es pren partit. No preocupa massa el canvi del món. Una cosa és «fer coses», i l'altra «construir» un món amb valors que «valguin». La «post veritat», en el fons, és això: «Laissez faire, laissez passer, le monde va de lui même».

El món funciona solet. En tot cas, sembla que les transformacions del món que puguin interessar siguin principalment polítiques o econòmiques. Però poca gent se la juga per transformar les persones i les coses segons la veritat. Fins aquí, grosso modo, el Diari.

En canvi, llegeixes l'Evangeli i sembla un camp minat. És una invitació a la transformació, al canvi, a la revolució dels cors. « Veus que criden en el desert» però veus que són d'una persona, i que si se'n fa cas, «converteixen», «capgiren» tard o d'hora una situació. Transformen els continguts dels diaris, que vol dir la història personal de cada ésser humà i de les institucions.

Fer enquestes sobre l'Església és sempre un risc. Personalment crec que l'eficàcia del missatge evangèlic en el món, la revolució del cor, l'inici progressiu de la misericòrdia, tenen cada dia una acceptació, una empatia, una certesa que no són fruit d'una «post veritat», sinó del realisme de la vocació cristiana. A l'hora de valorar la força transformadora de l'amor que rau en el cor i en les obres, molta gent es va desil·lusionant de la mentalitat de «desfilada de models», per construir en la llibertat, en el seny, en la misericòrdia i en l'amor.