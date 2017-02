George i Amal Clooney seran pares de bessons el pròxim juny

L'estrella de cinema George Clooney i la seva dona, l'advocada especialitzada en drets humans Amal Clooney, seran pares de bessons. El naixement de les criatures està previst per al pròxim mes de juny, segons ha informat el programa The Talk de la cadena nord-americana CBS.

Aquesta notícia confirmaria en part les informacions sorgides al gener des del Líban, país en què va néixer Amal, segons les quals es trobava embarassada de bessons que naixerien al març. La dona de l'actor va comunicar la notícia als seus familiars d'una manera molt discreta, i ella i Clooney es troben «molt feliços», ha assegurat a la revista People una font pròxima a la parella.

La cèlebre parella, molt respectada en els cercles de Hollywood, va contreure matrimoni el 2014 en una cerimònia que va tenir lloc a Venècia. Guanyador de dos Oscar (millor pel·lícula com a productor d'Argo i millor actor de repartiment per Syriana), George Clooney ha deixat la seva empremta com a intèrpret en films com Ocean's Eleven, O Brother i Gravity, mentre que com a director ha signat pel·lícules com Buenas noches y buena suerte.