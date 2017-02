Arriba Sant Valentí. Les dating apps, és a dir, les aplicacions de cites, registren pics d'activitat de més del 50% quan arriba Sant Valentí, una festa que semblava comercial però que cada vegada se celebra més. Perquè, segons el departament de Sociologia de la Universitat d'Alacant, l'amor està més vigent que mai. «Han canviat substancialment les formes de relacionar-nos, s'han tecnificat, però l'amor és el més important», diuen. I sense convencionalismes.

«Tu tries, pots acotar molt més la recerca de parella que abans gràcies a les xarxes socials, que equivalen a les places públiques on abans es coneixia la gent i es festejava, però ara tu ets el responsable si t'equivoques, no el destí». Així veuen els sociòlegs l'enamorament al segle XXI, en plena era de les xarxes socials, i malgrat tanta tecnologia, asseguren que actualment l'amor està més vigent que mai, per aquest motiu cada vegada se celebra més Sant Valentí.

«Li donem molta importància a enamorar-se però el canvi fonamental és que ara ja no és per a tota la vida. És el que s'anomena la monogàmia successiva o seriada. La disposició a conèixer més gent, a tenir més parelles afectives al llarg de la vida. L'amor s'ha transformat, però seguim tenint la mateixa necessitat fonamental de relacionar-nos perquè som gregaris. Canvien els vehicles però no s'acaba la conversa i tampoc l'amor. Neixen altres formes de propiciar la trobada amorosa però l'amor segueix sent l'oli de la societat », explica Raúl Ruiz Callado, professor titular de Sociologia de la Universitat.

L'ús massiu de les noves tecnologies ha motivat aquest canvi en la forma de relacionar-nos. «La manera com ens enamorem s'ha tecnificat, adaptant-nos a un món de globalització. És cert que pot ser menys espontani que abans però alhora els dispositius mòbils des dels que tothom accedeix a les xarxes socials permeten afinar més ». Aquesta liberalització, per contra, provoca, diuen els experts, certa inseguretat en les parelles «i obliga a estar i donar-se al màxim per retenir l'altre».

Però si l'amor s'acaba no es fa tant drama, «abans no hi havia llei del divorci i tot eren impediments per tallar una parella. Ara el més important és l'amor, si no existeix, la parella es dissol».

No només l'amor s'ha transformat. Han canviat els rols de gènere i les famílies, que ara planifiquen més el tenir un fill, com es planifica tenir parella. «Abans els fills venien i venien, ara es calcula més. De nou triem i amb aquesta planificació s'evita la incertesa i la por a equivocar-nos ».

Sigui com sigui, el cas és que les aplicacions de cites registren en la setmana de Sant Valentí un 20% de nous usuaris més. Entre elles hi ha les que garanteixen als solters que en menys d'un any que tindran parella i les que fan possible fer recerques mitjançant un sistema de geolocalització que permet trobar a la xarxa a una persona que ens hem creuat al carrer, en un concert o al súper i per la qual hem sentit atracció, llançant un enamorament sobtat. També hi ha aplicacions que proporcionen les frases més idònies per conquerir de manera cibernètica o «cara a cara».

El que sí que és una tradició és que el comerç es bolqui amb el dia dels enamorats, i moltes botigues estan ja decorades amb cors i cupidos, i amb prou antelació al 14 de febrer. Entre els regals més demandats hi ha els clàssics, com les joies. Entre elles, la polsera de Sant Valentí d'una coneguda firma, els anells dos cors, els penjolls amb la llegenda «T'estimo», collarets en or amb nacre, penjolls d'or gravat, i tota joia o bijuteria amb cors.

Vins, bombons o xocolates també estan molt sol·licitats, així com perfumeria i complements, entre ells com no podia ser d'una altra manera la llenceria. I els que prefereixen compartir aventures en parella es van a per les càmeres GoPro. També triomfen les polseres d'activitat, segons aquest centre comercial que segueix augmentant vendes per Sant Valentí.

En caure el 14 de febrer a dimarts, moltes parelles celebraran el seu amor amb un sopar diferent en un restaurant aquest cap de setmana, i altres que ve. Nombrosos locals de restauració han preparat menús especials per a ambdues dates. Segons una enquesta, un 52,7% de les parelles segueix celebrant Sant Valentí, els que més els joves de 25 a 34 anys, seguits dels enamorats a la franja d'edat de 45 a 54 anys. El 82,5% reconeix haver rebut un regal, dels quals el 27,9% fa veure haver-li agradat.