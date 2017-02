La Policia deixa en llibertat amb càrrecs el lladre de les joies dels premis Goya

La policia ha deixat en llibertat amb càrrecs l'operari d'il·luminació de la gala dels premis Goya que dijous a la nit es va lliurar a la comissaria del districte madrileny de San Blas per confessar que havia robat unes joies valorades en prop de 30.000 euros i que va tornar als agents. Fonts de la investigació van assenyalar ahir que la decisió s'ha adoptat després de prendre declaració durant més de dues hores a l'home, d'uns 50 anys i sense antecedents, que al vespre de dijous va confessar el robatori a la policia, a qui va lliurar els quatre parells de botons de puny, l'anell i el joc d'arrecades de la marca Suárez.

L'arrestat queda ara a l'espera de ser citat pel jutjat que instrueix el cas, acusat d'un delicte de furt –no va emprar la força per robar– tipificat en el Codi Penal amb una condemna d'entre sis i divuit mesos perquè el valor dels objectes sostrets supera els 400 euros.

En la seva primera confessió davant els agents dijous al vespre, el treballador de l'empresa d'il·luminació subcontractada per a la gala dels Goya va al·legar que es va emportar les joies com a record de la cerimònia pensant que eren «quincalla». No obstant això, va decidir lliurar-se a la comissaria de San Blas tres dies després que es presentés la denúncia pel robatori i després que els agents comencessin a prendre declaració a altres tècnics de televisió i il·luminació. Les joies es trobaven en una caixa darrere d'una televisió en una estança de l'hotel Marriott Auditorium de Madrid situada darrere de l'escenari que l'organització de la gala dels premis havia habilitat com a vestidor.



Un cas complex

Tot i que les investigacions es preveien «molt complexes» ja que no hi havia cap càmera en aquesta dependència en què varen entrar i sortir gran quantitat de persones des de dissabte fins dilluns, els investigadors van sospitar des del principi que el robatori havia estat comès per algun empleat. Per això, no va ser fins al dilluns al matí quan els responsables de retornar objectes prestats per algunes firmes, com el cas de les joies de Suárez, es van adonar que la caixa amb els quatre parells de bessons, un anell i unes arracades estava buida. Hores després, l'organització de la gala dels premis Goya va presentar una denúncia a la comissaria de San Blas, que va començar a revisar les càmeres i a prendre declaració a diversos empleats.