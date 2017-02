Adele i David Bowie fan ple a la 59 edició dels Grammy

La cantant Adele i el desaparegut David Bowie van aconseguir tots els premis als quals aspiraven a la 59 edició dels Grammy, un total de cinc per cap, en una cerimònia emotiva i amb dures crítiques a les polítiques del president dels Estats Units, Donald Trump. La de Tottenham, que es converteix als seus 28 anys en la primera artista que aconsegueix la victòria en les tres categories principals de l'esdeveniment per segona vegada, es va emportar els trofeus de millor àlbum de l'any i millor àlbum vocal pop tradicional, tots dos per 25, així com els de millor enregistrament de l'any, millor cançó de l'any i millor actuació pop en solitari, els tres pel cèlebre Hello.

Tot i això, Adele va voler dedicar el seu triomf a Beyoncé, que en la seva opinió s'havia d'haver emportat el gran trofeu de la vetllada. «No puc acceptar aquest premi», va dir l'artista al recollir el gramòfon al millor àlbum de l'any. «Estic molt agraïda, però la meva vida és Beyoncé, i el millor àlbum per a mi és el seu, una feina monumental. És un treball preciós on despulla la seva ànima i podem veure una part d'ella que no sempre ensenya», va afegir.

Per la seva banda, Bowie, mort el gener de l'any passat, es va emportar els cinc premis pòstums a què aspirava: millor cançó rock (Blackstar), millor actuació rock, millor àlbum de música alternativa, millor disseny de presència i millor enginyeria musical en un àlbum de música no clàssica, tots ells pel seu últim disc d'estudi, Blackstar.

Un altre nom destacat va ser el de Chance the Rapper, que es va alçar amb els premis al millor artista novell, millor àlbum rap (Coloring Book) i millor actuació rap ( No Problem) en una gala que va comptar amb diverses actuacions per al record, així com homenatges a George Michael, Prince i els Bee Gees. Una embarassada Beyoncé, Adele o Metallica amb Lady Gaga cantant Moth into Flame, van ser algunes de les actuacions més destacades.