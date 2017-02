«La La Land» triomfa als Bafta i arriba llançada als Oscars

El musical La La Land, amb cinc guardons, va ser aquest diumenge la gran triomfadora en la 70 edició dels premis Bafta que atorga l'Acadèmia Britànica de les Arts Cinematogràfiques i de la Televisió. La història d'amor i jazz entre Mia (Emma Stone) i Sebastian (Ryan Gosling) a la ciutat de Los Angeles, dirigida per Damien Chazelle, es va endur cinc de les 11 «màscares» daurades a les que aspirava al Royal Albert Hall de Londres: millor pel·lícula, millor director, millor actriu, millor música i millor fotografia. El film, que ha estat un èxit de públic i taquilla, i que suma 14 nominacions als Oscars, es va erigir com a gran triomfadora en una nit en la qual l'Acadèmia va premiar 15 pel·lícules diferents, entre elles Manchester by the Sea, Lion, La llegada i Jackie.

La nord-americana Emma Stone va complir amb els pronòstics i es va alçar amb el Bafta a millor actriu, superant Amy Adams, pel seu paper a La llegada, Emily Blunt (La chica del tren), Natalie Portman ( Jackie) i Meryl Strepp (Florence Foster Jenkins). Stone, que va fer un discurs en el qual va cridar a la «unitat i a la creativitat», es va emportar el Bafta a la tercera, després de dues nominacions fallides els anys 2011 i 2013.

A La La Land, que sonava per batre el rècord de Bafta's en una sola edició, en poder de Butch Cassidy and the Sundance Kid (que en va guanyar vuit el 1971), se li va escapar el guardó a millor actor protagonista, que va recaure en l'excels Casey Affleck, pel seu paper de Lee Chandler a la intimista Manchester by the Sea. Un altre dels guardons importants que se li va escapar a La La Land va ser el de millor guió original, que, contra pronòstic, es va endur Kenneth Lonergan per Manchester by the Sea.

La catalana Laia Costa (Victoria) es va quedar sense el Bafta, en la categoria de millor intèrpret revelació, l'únic votat pel públic, que va anar a parar al britànic Tom Holland (Capitán América: Civil War).