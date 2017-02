Una model transsexual fa història a la portada de Vogue

La prestigiosa revista de moda francesa Vogue París porta per primera vegada a la seva portada a una model transsexual, honor que ha recaigut en el número de març a la brasilera Valentina Sampaio.



"Res la diferència de Gisele, Daria, Edie o Anna, excepte un petit detall: Valentina, la 'femme fatale', va néixer nen. Un detall que no ens agradaria haver de subratllar perquè és un accident en la vida d'aquestes dones que imaginem que a elles els agradaria oblidar ", exposa la seva redactora en cap, en l'editorial.



Si Sampaio, de 21 anys, ha arribat a la portada de la revista és perquè "més enllà de l'evidència" de les seves mesures i de la seva personalitat, "encarna sense voler-ho un combat, secular i dolorós, per deixar de ser percebuda com una criatura a part ", afegeix.



"El dia en què una transsexual posi a la portada d'una revista i no sigui necessari escriure un editorial al respecte sabrem que la batalla està guanyada", va dir sobre el seu futur número, que sortirà a la venda el 23 de febrer.



La redactora en cap va recordar en el seu text que en un món "post-gènere", els transsexuals, "símbols" "del rebuig de les aparences", esdevenen icones que Vogue ha decidit "donar suport i celebrar".



Vogue París, que té un tiratge mensual d'uns 200.000 exemplars, està considerada una de les publicacions de referència en el món de la moda.