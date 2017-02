Una estudiant de la UdG fa pràctiques de màrqueting a l'Índia

L'estudiant del Grau en Publicitat i Relacions Públiques de la Universitat de Girona Montse Estévez ha desenvolupat un projecte de màrqueting a l'Índia per a l'escola de formació professional sense ànim de lucre, Auroville Institute of Applied Technology (AIAT), que ha coordinat el professor de la Facultat de Turisme, Jordi Reixach. Aquest centre de formació per a nens i nenes de famílies desafavorides s'ocupa de dotar-los de formació professional que els doni competències per sortir de la pobresa.

Les pràctiques de l'estudiant de la UdG han servit per promocionar l'escola en dos sentits. Segons va informar ahir la universitat gironina, per una banda Estévez ha participat d'una iniciativa de fundraising per tal de finançar l'escola i, de l'altra, s'ha centrat a fer que les empreses de la zona acceptessin els estudiants en pràctiques i que els oferissin un lloc de treball. Així mateix, s'ha promogut la sensibilització en matèria de responsabilitat social corporativa a la zona.

Montse Estévez ha redissenyat el logotip de l'escola, ha ideat el claim o eslògan i ha dissenyat diversos materials de promoció i presentació de l'escola. Per a l'elaboració d'aquests materials va fer fotografies que també serviran per a la web del centre. Les pràctiques d'Estévez han tingut una durada de dos mesos i mig durant els quals ha residit en una residència internacional amb altres joves de diferents nacionalitats.

L'escola està situada en un entorn rural i molt pobre de l'estat de Tamil Nabu, situat a l'extrem sud-est de l'Índia, i compta amb més de 120 estudiants. En aquesta escola, s'ensenya als alumnes tècniques de soldadura, delineació, secretariat i de reparació d'electrodomèstics. A més, també hi aprenen anglès, idioma que sovint els obre moltes portes al mercat laboral, i col·laboren amb associacions locals de caire social.

L'objectiu dels programes que ha posat en marxa l'AIAT és establir acords amb les empreses de la zona, que responguin als estudis oferts pel centre, per tal d'enviar els alumnes com a estudiants en pràctiques i així completar la seva educació. L'any passat, l'escola va inaugurar el segon campus a la zona, amb tallers més complets i eines més modernes per tal de dur a la pràctica tot allò que aprenen a l'aula. El sistema educatiu de l'escola es basa en l'ensenyament dels conceptes bàsics de manera teòrica, i, sobretot, en la posada en pràctica dels coneixements assolits als tallers, la qual cosa no és gaire habitual a l'Índia.



Una relació de futur

Estévez ha estat la primera estudiant que ha realitzat aquestes pràctiques de màrqueting a l'Índia, però la Facultat de Turisme vol que aquest projecte tingui continuïtat i que més estudiants puguin fer-ne. De fet el nou enfocament de la carrera de Publicitat i Relacions Públiques de la UdG, que s'ha estrenat aquest curs acadèmic, ha fet una aposta decidida per la internacionalització. En aquest sentit, s'està treballant amb la materialització de convenis de pràctiques o d'intercanvis internacionals amb la finalitat que els estudiant puguin formar-se en diferents entorns i idiomes i ampliar així la seva capacitat per treballar en contextos professionals més competitius i globals.

A banda d'aquest projecte de cooperació universitària per al desenvolupament, la relació de la Universitat de Girona amb l'Índia ha anat més enllà a través de les assignatures que imparteix el professor Jordi Reixach. Així, per exemple, en l'assignatura de Direcció d'art els alumnes van dissenyar una campanya per a una empresa de xocolata i en l'assignatura Estratègia de creació d'una marca es va crear la imatge corporativa d'una empresa que actualment ja l'està utilitzant.