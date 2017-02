La mare de 64 anys serà sotmesa a un seguiment

La Junta de Castella i Lleó realitzarà un seguiment a la dona de 64 anys que dimarts va donar a llum bessons, fruit d'una fecundació in vitro als Estats Units, i a la qual el 2012 se li va retirar la custòdia de la seva primera filla per desemparament. El delegat territorial de la Junta a Burgos, Baudilio Fernández Mardomingo, va explicar ahir que la Gerència de Serveis Socials va tenir coneixement del cas des del moment mateix del part.

Els equips de psicòlegs, assistents socials i jurídics s'han posat a treballar immediatament i sotmetre la mare, M.I.A. de 64 anys, a un seguiment per tal d'estudiar la seva situació personal. L'objectiu és assegurar que els nadons, un nen i una nena que es troben en bon estat de salut, no corren cap risc, tenint en compte els antecedents de la mare.

Un situació «indignant»

La directora d'R+D+i del Servei de Medicina de la Reproducció de Salut de la Dona Dexeus, Anna Veiga, va qualificar ahir d'«indignant» el recent part de bessons d'una mare de 64 anys. En la presentació de l'informe de Salut de la Dona Dexeus, Veiga va afirmar que la notícia no hauria de ser que una dona de 64 anys hagi donat a llum, sinó que un metge acceptés tractar-la i provocar-li l'embaràs a una edat tan avançada, cosa que fa que els riscos de salut per a la mare i els seus descendents fossin molt elevats.

En el mateix sentit es va manifestar el director del centre Salut de la Dona Dexeus, el doctor Pedro N. Barri, que va qualificar d' «aberrant des del punt de vista mèdic» el succés ja que es tracta d'«operacions que hauríem d'evitar», perquè el risc en la salut augmenta a partir dels 50 anys.

El nombre de dones que opten per congelar els seus òvuls per preservar la fertilitat s'ha multiplicat per deu des de l'any 2009 a Espanya, i més de la meitat de les dones que opten per la fecundació in vitro (FIV) ja supera els 40 anys, segons un informe de Salut de la Dona Dexeus presentat ahir.