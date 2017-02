o fa pas massa anys, qui volia ésser intèrpret de cobla, un cop acabats els estudis de solfeig, havia de cercar professors particulars per aprendre a tocar algun instrument. Avui tenim conservatoris, liceus, escoles de música... el que permet que molts joves puguin saber tocar, tenores, tibles... i això es nota en les plantilles de les cobles, on hi entra gent jove molt ben preparada.



figueres



Segueixen els actes a Figueres, de memòria de Pep Ventura, per avui, dia 17, a les 21 h. a l'Auditori dels Caputxins hi haurà una Vetllada lírica denominada: Un viatge de la cançó a la sardana, amb la participació de Meritxell Coral, Meritxell Mallol i Mariona Sarquella que interpretaran un programa basat en la cançó catalana, amb una breu pinzellada a la sarsuela, l'òpera i la sardana, a fi de commemorar l'any Pep Ventura. També s'interpretaran obres de Montsalvatge, Toldrà, Montpou, Fauré, Martínez Valls, Torroba i lògicament de Ventura.

El proper acte a celebrar a Figueres, serà l'11 de març amb la proclamació de Figueres com a Capital de la Sardana.

nova junta amics de la

sardana de cassà de la

selva



En la darrera assemblea d'Amics de la Sardana es van decidir canvis en la Junta Directiva de l'entitat, en la qual ha plegat del càrrec de president en Joaquim Massa Ros, que passa a ocupar el de vocal, situant-se en el seu lloc Pere Bosch i Barrera, que serà la persona que regirà l'entitat a partir d'ara.

De manera que la nova Junta queda formada per les persones següents: president, Pere Bosch Barrera; vicepresidenta, Josefina Feliu Pau; secretari, Jordi Buch Garrido; tresorera, Rosa Lloveras Ferrer; vocals, Joaquim Massa i Ros, Carles Casanova i Martí, Emília Maymí i Niell, Núria Moré Rovira, Montserrat Carreras Visa, Sílvia Vilella Mir i Marta Niell Ciurana.

Diada del soci a la

Bisbal



Cada entitat sardanista dedica unes diades a l'any al socis de llur entitat. La Bisbal ho fa el proper diumenge. Al matí hi haurà una missa, a les 12, en memòria dels socis difunts i a la tarda al Pavelló Municipal una dobles audició de sardanes, a partir de les 16.30 h amb les cobles La Principal del Llobregat i la Cobla de l'Escola de Música Conrad Saló de la Bisbal. Hi actuaran els Petits dansaires Joia de la Bisbal.

En aquesta població cal destacar la tasca que du a terme l'Escola de Música.

El 1981 es van iniciar les primeres classes a l'edifici de Can Met (davant de les Voltes), sota el nom d'Escola Comarcal de Cobla Conrad Saló, amb una vintena d'alumnes. Trenta-sis anys després, l'escola té 116 alumnes i es presenta com Escola Municipal de Música Conrad Saló.

Des de fa uns quinze anys, després d'haver viscut molts canvis de «domicili», roman ubicada a l'edifici, El Mundial, que molts coneixen com l'Escola de Música.

L'any passat, el 2016, es feren les obres d'adequació i condicionament al teatre El Mundial, adherit a l'Escola.

Al llarg de l'any, l'Escola ofereix diverses actuacions sense ànim de lucre a l'Aplec de Fitó, la ja tradicional col·laboració amb l'Aplec de la Sardana a la Bisbal i amb les escoles de la comarca per apropar als nens (primària) i als joves (secundària) a la música i als instruments tradicionals.

També participa en els actes organitzats per la mateixa Escola, com són les audicions trimestrals per als pares o el mateix festival de fi de curs. Al llarg del curs, les cobles professionals es posen en contacte amb l'escola i amb els professors d'instrument per incorporar els alumnes a les seves cobles, fet que dóna un prestigi important a l'escola i que fa assolir els objectius d'aquesta, malgrat que això comporti un treball laboriós i sovint individualitzat, per poder mantenir la cobla de l'escola.



curset



El proper dissabte 4 de març tindrà lloc la tercera edició de les jornades Enganxa't! dedicades a la divulgació i ensenyament de la sardana.

Enguany prenen un caràcter rotatiu alhora que es reformulen i l'Enganxa't!. Es durà a terme al Museu Industrial del Ter de Manlleu (Osona) durant un sol dia: dissabte 4 de març des del matí fins al vespre.

L'edició d'enguany està destinada a totes aquelles persones interessades en els coneixements que s'aprenen en un curs de monitors, atès que comptarà amb 3 sessions que resumeixen/sintetitzen/fan una pinzellada sobre els 3 continguts principals d'un curs:

Història i música, a càrrec d'Anna Costal; Dansa, ètica i preparació física, a càrrec de Francesc Triola; Metodologia i recursos pedagògics, a càrrec d'Imma Pujol. Les jornades comptaran amb un dinar de germanor al migdia i acabaran amb una conferència col·loqui d'interès general.

Per tots aquests motius, aquestes jornades van destinades a aquells que volen iniciar-se en els coneixements d'un curs de monitors o bé de recordar allò que fa temps aprengueren en un curs (reciclar-se).



olot

la cobla a les escoles



El proper dimarts, dia 21, a Olot es celebra la Diada de la Sardana a les escoles, diferents grups de les escoles locals es traslladen al Teatre Municipal on la cobla La Principal d'Olot oferirà un concert divulgatiu i pedagògic, al temps que explicarà la missió i característiques de cada instrument, havent-hi també un diàleg entre els músics i els escolars referents a les diverses formes de la sardana i les particularitats de cada instrument musical.

Aquesta lliçó pràctica que s'ofereix en ve desenvolupant des de fa diversos anys i podem deixar constància que es seguida amb molt d'interès pels alumnes que hi assisteixen, així com les interpretacions de la cobla i comentaris dels instrumentistes.



arriben les semifinals

del concurs

la sardana de l'any



Aquest proper cap de setmana del dissabte, 18 i diumenge, 19 de febrer, començaran les Semifinals del Premi Popular del concurs La Sardana de l'Any 2016. Després de la fase de Repesques, que finalitzen aquest cap de setmana del dissabte, 4, i diumenge, 5 de febrer, les 18 sardanes classificades competiran per arribar a la gran final del dissabte, 13 de maig, al Teatre de la Passió d'Olesa de Montserrat.

Aquestes composicions s'enfrontaran de 2 en 2 durant 9 setmanes, excepte el cap de setmana del dissabte, 15 i diumenge,16 d'abril, en tractar-se de Setmana Santa.

Durant les Semifinals, a diferència de les eliminatòries anteriors, ja se sabrà el títol i el compositor de cada obra. L'ordre dels enfrontaments es va determinar en un sorteig públic que es va celebrar a abans de començar el concurs, el passat mes de setembre, a la seu de la Confederació Sardanista de Catalunya.

Es poden consultar les bases completes del Premi Popular a: https://www.lsda.cat/2016/Bases/Bases%20Premi%20Popular.pdf.

El Premi Popular de La Sardana de l'Any s'atorga a la sardana que obté més suport públic a través del vot directe tant a les fases de classificació com a les Repesques, les Semifinals i la Final, segons informa l'organització.