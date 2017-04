El bisbe de Girona alerta del «debilitament de la vitalitat cristiana»

El bisbe de Girona, Francesc Pardo, va alertar sobre el debilitament de la vitalitat cristiana «per no voler desentonar del paisatge de la cultura dominant», en la seva al·locució durant la Misa Crismal, celebrada dimarts a la Catedral de Girona.



La Missa Crismal té lloc cada any el dimarts de Setmana Santa, i durant la seva celebració els capellans renoven les promeses que van fer el dia de la seva ordenació. També es beneeixen els olis dels malalts i dels catecúmens i es consagra el Sant Crisma, que s'utilitza per als baptismes, les confirmacions i ordenacions presbiterals de tot l'any.



El bisbe de Girona va dir als capellans que «perquè pugui continuar la missió» de Jesús, «la societat ens necessita com a sal, llum i servidors», especialment per atendre «els desvalguts».



Els desvalguts «són, certament, els pobres en béns materials, en salut, en cultura, però també els pobres en béns espirituals i experiència religiosa, els ignorants de la proposta cristiana, els quals han entès d'una manera deficient o esbiaixada la Bona Nova de Crist i la seva proposta de vida; i fins i tot aquells que no poden o no volen creure», va indicar Pardo.



El bisbe gironí va subratllar que «avui més que mai cal alliberar-se de les cadenes que signifiquen una obsessió malaltissa pels béns materials, per l'èxit mundà, pel poder i, sobretot, cal alliberar-se del pitjor mal, el pecat, perquè trenca a la vegada la comunió amb Déu, amb els altres, amb un mateix i amb l'entorn».