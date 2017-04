Crist ha ressuscitat!

A l´inici de la vetlla de Pasqua, en el pregó de la festa, es proclama: «Aquesta nit santa i poderosa allunya el pecat, renta les culpes, fa innocents els caiguts, torna l´alegria als entristits, dissipa els odis, restableix la concòrdia, converteix les nacions... perquè Crist ha trencat els lligams de la mort!». «És massa bonic perquè sigui així! Que no t´adones de com està la humanitat? Els apòstols i deixebles no s´inventaren la resurrecció de Jesús per salvar la pell?». Aquestes són algunes de les expressions que sovint m´han fet a la recerca de raons per creure o almenys per plantejar-s´ho.

En afirmar la resurrecció de Jesús no som ni cecs ni il·lusos. Certament, ens fiem del testimoni apostòlic i dels deixebles de Jesús, perquè el fet de la resurrecció els va canviar radicalment la vida fins a les últimes conseqüències. Només cal pensar en el seu martiri, persecució, exclusió de la seva religió jueva, assumir el risc de portar l´anunci arreu... Qui està disposat a donar la vida, a jugar-s´ho tot per un home que ha estat condemnat a la creu com un delinqüent, si no té experiència que quelcom inesperat ha succeït? Aquesta novetat inesperada, difícil d´expressar amb paraules, però ben real, és que s´han retrobat amb Jesús vivent: és la resurrecció.

Els evangelistes, amb els relats de les aparicions, mostren que la relació i la comunicació amb Jesús, després de la resurrecció, han canviat radicalment. No és un company habitual de les seves vides. Apareix i desapareix d´una manera inesperada i segons la seva iniciativa. Viu en un altre «món» o «dimensió» en el món de Déu, superada la dimensió mortal. Tanmateix, anuncien la seva experiència real, tan real que l´han vist, l´han escoltat, han menjar amb ell, els ha acompanyat, partit el pa i enviat a continuar la seva missió. Certament que cal esmentar el caràcter «provocador» de l´afirmació de la resurrecció, que contradiu l´experiència humana més universal, el caràcter irreversible de la mort. Com expressa el sentit comú del poble: «Ningú ha tornat». Doncs la nostra fe cristiana proclama el contrari: sí, un home ha tornat i ha vençut la mort: Jesús de Natzaret, el crucificat; i la seva resurrecció és promesa de la nostra. No ha tornat a la vida humana limitada, sinó a la vida en plenitud de Fill de Déu. Per això s´ha pogut mostrar inesperadament als deixebles [...] (extret del Full Parroquial d´aquesta setmana).