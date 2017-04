La NASA troba evidències de vida en una de les llunes pròximes al planeta Saturn

La NASA ha confirmat el descobriment d'hidrogen a Encèlad, una de les llunes de Saturn, cosa que podria significar l'existència de microorganismes, i que s'han tornat a observar guèisers emanant d'Europa, una de les llunes de Júpiter, senyal de l'activitat hidrotermal que té lloc en aquest satèl·lit. «L'hidrogen trobat a Encèlad té gairebé tots els ingredients que necessitaries per suportar la vida a la Terra», va afirmar dijous en una conferència de premsa Linda Spilker, una de les científiques de la missió de la sonda espacial internacional Cassini, que orbita Saturn des del 2004.



El treball dels investigadors de la missió Cassini, publicat a la revista Science, indica que el gas d'hidrogen, que potencialment podria proporcionar una font d'energia química per a la vida, es troba a l'oceà gelat d'Encèlad. La presència d'hidrogen en l'oceà d'aquest satèl·lit significa que els microbis -si és que existeixen- podrien utilitzar-lo per obtenir energia combinant l'hidrogen amb diòxid de carboni dissolt en l'aigua.



El petit i gelat Encèlad experimenta reaccions hidrotermals similars a les de la Terra i té una presència d'hidrogen que podria suggerir que en aquesta lluna es donen condicions d'habitabilitat, segons el mateix informe. Aquest és un dels últims descobriments de la sonda espacial internacional Cassini, que aquest any acabarà una missió de 20 anys en què ha estudiat Saturn i les seves llunes. Cassini va realitzar el passat 2015 la seva immersió més profunda en les cortines d'aigua procedents de les esquerdes en la regió polar de Encèlad, que està cobert d'una capa de gel, a les que va poder detectar la presència d'hidrogen molecular en el vapor que escapa d'aquestes .





Reaccions hidrotermals



Per a l'autor principal de l'estudi, Hunter Waite, del nord-americà Institut de Recerca de Sud-oest, i els seus col·legues aquest hidrogen només pot procedir de les reaccions hidrotermals entre les roques calentes i l'aigua de l'oceà que hi ha sota la superfície congelada del satèl·lit. A la Terra, aquest mateix procés proporciona energia a ecosistemes sencers que es troben al voltant de fonts hidrotermals, recorda l'estudi. Així, els autors escriuen que «la presència d'hidrogen en les columnes (de gas) d'Encèlad podria, per tant, suggerir l'existència de temperatures i fonts d'energia química necessàries perquè a l'interior d'aquesta lluna es donin condicions d'habitabilitat».



Els investigadors creuen que el vapor i les partícules per les quals la nau Cassini va passar durant el seu vol proper a la lluna contenien fins a un volum de 1,4 per cent d'hidrogen, i del 0,8 per cent de diòxid de carboni. Tots dos ingredients són fonamentals perquè es doni un procés conegut com «metanogènesi», una reacció que a la Terra manté vius als microbis en ambients foscos i submarins.



D'altra banda, la NASA va destacar que el Telescopi Espacial Hubble, que segueix una òrbita circular al voltant de la Terra a 593 quilòmetres sobre el nivell del mar, a l'exterior de l'atmosfera, va descobrir un guèiser d'aigua en erupció a la part més càlida d'Europa, una de les llunes de Júpiter. Aquesta és la segona vegada que s'observa aquest fenomen en aquest punt exacte, el que significa, segons els investigadors, que podria resultar ser una característica de la superfície.